Moreno e Tish: “Colpa del destino”, due mondi che si incontrano nel nuovo singolo per Newphonix

Moreno torna con un nuovo singolo che segna un incontro inedito e sorprendente. Da venerdì 7 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali Colpa del destino, il nuovo brano pubblicato per Newphonix e distribuito da Universal Music Italia, che vede il rapper collaborare con Tish.

Moreno nel corso del 2025 ha pubblicato diversi singoli di questo nuovo progetto discografico. Per la precisione Blacklist e PRE/GIUDICATO, e le collaborazioni con Stresi, Janusz Walczuk ed Enzo Bala.

Moreno e Tish – “Colpa del destino”: due mondi che si incontrano

Due voci, due sensibilità e un’unica direzione: raccontare ciò che resta dopo le tempeste.

In Colpa del destino, Moreno e Tish trasformano la distanza in abbraccio, la fragilità in forza. Il brano si muove come una risacca, alternando forza e calma, con la stessa naturalezza con cui la vita ci costringe a cadere e rialzarci.

La canzone vive di immagini, di gesti che resistono nel tempo. Moreno si mette a nudo in un racconto fatto di autenticità e consapevolezza, mentre la voce limpida e intensa di Tish amplifica la tensione emotiva, diventando eco e respiro.

Si tratta di un dialogo continuo tra due universi musicali che si sfiorano e si completano: il rap e la melodia, la concretezza e l’istinto, le radici e l’abbandono.

Un brano in equilibrio tra rap e melodia

La produzione segue con discrezione e misura questa fusione, costruendo un tappeto sonoro fatto di beat essenziali e synth morbidi che lasciano spazio al respiro delle parole. Il risultato è una canzone che vibra di intimità e sincerità, senza artifici.

“Questo brano nasce dal bisogno di raccontare come spesso la vita ci metta davanti a incroci che non possiamo controllare, fino a crollare. È una riflessione su ciò che ci spinge a restare in piedi anche quando le onde sembrano troppo forti,”

racconta Moreno.

L’incontro con Tish diventa così la crasi perfetta tra due visioni: chi si lascia trascinare, chi resiste, chi prova a riscrivere il proprio cammino. In questo flusso, la caduta diventa consapevolezza e l’imprevisto si trasforma in rinascita.

Il brano sarà online su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 novembre 2025.