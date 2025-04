Moreno torna a graffiare senza filtri con il singolo “Blacklist”

Moreno Blacklist testo e significato del brano tagliente che riporterà al centro della scena rap l’artista genovese.

Moreno si prepara a tornare con un nuovo singolo che si preannuncia destinato a far discutere. Il brano si intitola Blacklist e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da martedì 30 aprile 2025.

Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper sui suoi canali social, accompagnando la notizia con queste parole:

«Lavorando a questo brano ho sentito la libertà di esprimere il mio vero pensiero, una rivalsa per l’anima. Ho dato voce ai sentimenti repressi, tra oscurità e gioia. Ciò che mi ha fatto sentire diverso in passato è oggi normalità, e questo mi ha aiutato a ritrovare me stesso.»