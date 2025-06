Moreno torna alle origini del rap con un grido contro il bullismo: “Pre/Giudicato”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 27 giugno per Newphonix / Universal Music Italia, Pre/Giudicato è il nuovo singolo di Moreno, che torna alle origini del rap, in un boom-bap grintoso arricchito dagli scratch di DJ Double S.

Il brano, che è quasi un freestyle, si presenta come uno sfogo autentico, ma anche come un gesto di solidarietà verso chi si è sentito giudicato senza motivo, trasformandosi in un vero e proprio grido contro il bullismo e le ingiustizie quotidiane.

La voce di Moreno si fa così portavoce di chi viene spesso etichettato prima ancora di essere ascoltato, di chi viene preso di mira senza che nessuno si fermi a chiedersi cosa si nasconda dietro uno sguardo o un silenzio.

“Questo brano è uno sfogo sincero, un viaggio a cuore aperto tra le cicatrici dell’infanzia, i pregiudizi subiti e la lotta quotidiana per restare in piedi“, racconta Moreno.

Poi, aggiunge: “Non è solo autobiografia: è la voce di chi è stato etichettato prima ancora di essere ascoltato. Scrivo e vivo per riempire il frigo, ma sogno ancora il tutto esaurito. Racconto la mia storia perché chi l’ascolta possa riconoscersi, cadere dove sono caduto io e rialzarsi come ho fatto io.

Qui non si chiede pietà, si chiede comprensione. Non giudicatemi: provate a capirmi“.

Con Pre/Giudicato l’artista ci mostra dunque una nuova sfumatura della sua identità artistica, più matura e vulnerabile, ricordandoci che dietro ogni giudizio affrettato c’è sempre una storia degna di essere ascoltata.