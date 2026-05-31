Si è chiusa il 29 maggio 2026 a Milano la quinta edizione dei Videoclip Italia Awards, l’evento dedicato alla scena videomusicale italiana. Per la prima volta il programma si è dispiegato su tre giornate, ospitate negli spazi di BASE, Tàc e TAV Academy. I videoclip più premiati dell’edizione 2026 sono quelli realizzati per Blanco, Shablo e Lucio Corsi, mentre il riconoscimento di Regista dell’anno è andato a Enea Colombi.

La giuria internazionale, formata da oltre ottanta esperti, ha assegnato i premi in tre categorie principali: generi musicali, premi tecnici e premi speciali. Sul palco non sono mancati i temi caldi del settore: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nelle forme audiovisive, la precarietà strutturale del comparto e la scarsa lungimiranza dei finanziamenti pubblici.

Blanco, Maledetta Rabbia : il videoclip più premiato dell’edizione

Il videoclip di Maledetta Rabbia di Blanco, diretto da Francesco Lorusso per il collettivo Broga’s (produzione Maestro per EMI Records Italy), si è imposto come miglior lavoro complessivo dell’edizione 2026. Quattro i premi conquistati: Miglior Videoclip Italiano, Miglior Videoclip Pop, Migliori VFX e Miglior Styling. È il riconoscimento più ampio dei Videoclip Italia Awards 2026.

Shablo e La mia parola : tre premi e il Premio Extraclip per Manifesto

I lavori realizzati per Shablo hanno totalizzato complessivamente tre premi. Il videoclip de La mia parola, il brano portato al Festival di Sanremo con Gué, Joshua e Tormento, ha conquistato il premio per la Miglior Fotografia, firmato dal direttore della fotografia Alessandro Ubaldi, e quello come opera più apprezzata dalla giuria studentesca. La regia è di Enea Colombi (produzione Borotalco per le etichette Urubamba e Universal Music Italia).

Il terzo riconoscimento è andato a Manifesto, il lavoro firmato dal regista Ludovico Fontanesi per il nuovo album omonimo di Shablo, vincitore del premio Extraclip: una categoria dedicata ai lavori ibridi che superano il linguaggio tradizionale del videoclip mantenendone la funzione promozionale.

Lucio Corsi, Volevo essere un duro : due premi per il videoclip di Tommaso Ottomano

Due premi anche per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, diretto da Tommaso Ottomano (che ha anche co-scritto la canzone con l’artista). Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv per Sugar, ha vinto come Miglior Videoclip Indie e ha ricevuto il premio del magazine Billboard Italia.

Enea Colombi regista dell’anno: tre premi per Shablo e Ceri Wax

Tra i registi, il 2025-2026 si è chiuso come un’annata particolarmente solida per Enea Colombi, autore che esordì a 14 anni da autodidatta. Colombi si è portato a casa tre premi totali: Regista dell’anno, Miglior Montaggio per il videoclip di Solo 2 di Ceri Wax e Premio della giuria studentesca per La mia parola di Shablo.

Il videoclip di Solo 2 ha vinto anche come Miglior Videoclip Elettronica e Miglior Color Grading (firmato da Vincent Amor), confermandosi tra i lavori più solidi tecnicamente di tutta l’edizione 2026. Sul palco dei Videoclip Italia Awards due premi sono andati anche al collettivo Broga’s e al regista Tommaso Ottomano.

Francesca Belli regista emergente, Samir Fennane applaudito per il low budget

Francesca Belli è stata eletta Regista Emergente dell’Anno, mentre Samir Fennane è stato uno dei più applauditi della serata finale per il videoclip low budget di Le mille e una notte realizzato per Medley. Sono due nomi che il comparto sta seguendo con attenzione come futuro della scena videoclip italiana.

I temi del settore: intelligenza artificiale, precarietà, finanziamenti

L’edizione 2026 dei Videoclip Italia Awards ha messo al centro tre nodi del comparto. Il primo è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nelle forme audiovisive, dai videoclip ai cortometraggi, fino agli spot pubblicitari e ai contenuti social. Il secondo è la qualità delle opere artistiche oggi compromessa dalla precarietà strutturale di chi lavora nel settore. Il terzo è la scarsa lungimiranza dei finanziamenti pubblici.

Sulla questione dei fondi, la Film Commission Torino Piemonte è risultata la realtà regionale che ha sostenuto più videoclip finalisti: tre lavori in totale.

Ai dibattiti hanno partecipato la direttrice di Lombardia Film Commission Angela D’Arrigo, la digital artist Lorenza Liguori, il regista Lorenzo Silvestri del collettivo Bendo, la direttrice della fotografia Francesca Pavoni, lo staff di Trans Audio Video, Gabriele Ottino e Sharon Ritossa dello studio creativo 2Riot. Una masterclass è stata dedicata proprio a Enea Colombi.

I direttori artistici della manifestazione, Alessio Rosa e Nicola Marceddu, hanno commentato:

“La quinta edizione ci vede estremamente soddisfatti: grande partecipazione in tutte le tre giornate organizzate, confronti valorizzati dalla qualità degli interventi nei talk, premi che spingeranno nuovi talenti e artisti affermati a non abbandonare certo questa industria. Che, nonostante sia sottofinanziata, continua ad essere la miglior compagna possibile per quella musicale”.

La sesta edizione dei Videoclip Italia Awards tornerà prima dell’estate 2027, con alcuni eventi anche tra il prossimo autunno e l’inverno, slegati dai premi.

Videoclip Italia Awards 2026: la lista completa dei vincitori

Miglior Videoclip Italiano

Blanco – Maledetta Rabbia (regia Francesco Lorusso x Broga’s)

Generi musicali

Miglior Videoclip Pop: Blanco – Maledetta Rabbia (regia Francesco Lorusso x Broga’s )

– (regia ) Miglior Videoclip Rap: Shablo , Gué , Joshua , Tormento – La mia parola (regia Enea Colombi )

, , , – (regia ) Miglior Videoclip Rock: Subsonica – Radio Mogadiscio (regia Ivan Cazzola )

– (regia ) Miglior Videoclip Indie: Lucio Corsi – Volevo essere un duro (regia Tommaso Ottomano )

– (regia ) Miglior Videoclip Elettronica: Ceri Wax – Solo 2 (regia Enea Colombi )

– (regia ) Miglior Videoclip Alternativo: Verosimile – Tetrapak (regia Veronica Postacchini)

Premi tecnici

Miglior Fotografia: Shablo , Gué , Joshua , Tormento – La mia parola (d.o.p. Alessandro Ubaldi )

, , , – (d.o.p. ) Miglior Montaggio: Ceri Wax – Solo 2 (montaggio Enea Colombi )

– (montaggio ) Miglior Scenografia: Blanco – Maledetta Rabbia (art supervisor Alma Toth )

– (art supervisor ) Miglior Coreografia: Annalisa – Maschio (coreografia Simone Baroni )

– (coreografia ) Miglior Color Grading: Ceri Wax – Solo 2 (color grading Vincent Amor )

– (color grading ) Migliori VFX: Blanco – Maledetta Rabbia (VFX Broga’s Studio )

– (VFX ) Miglior Styling: Blanco – Maledetta Rabbia (costume designer Hajnalka Bognar )

– (costume designer ) Miglior Make-Up & Hair: Lucio Corsi – Volevo essere un duro (MUAH Emanuela Caricato)

Premi speciali

Miglior Videoclip Internazionale: Rosalía , Björk , Yves Tumor – Berghain (regia Nicolas Méndez )

, , – (regia ) Miglior Animazione: Calzeeni – Vacche al pascolo (regia e animazione The Great Paper Massacre / Matteo Cozzo )

– (regia e animazione / ) Miglior Videoclip Low Budget: Medley – Le mille e una notte (regia Samir Fennane )

– (regia ) Extraclip: Shablo – Manifesto (regia Ludovico Fontanesi )

– (regia ) Premio Billboard Italia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro (regia Tommaso Ottomano )

– (regia ) Premio Giuria Studentesca: Shablo , Gué , Joshua , Tormento – La mia parola (regia Enea Colombi )

, , , – (regia ) Regista dell’Anno: Enea Colombi

Regista Emergente dell’Anno: Francesca Belli

L’elenco completo dei finalisti per ogni categoria è disponibile sul sito ufficiale dei Videoclip Italia Awards.