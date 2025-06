Fuori singolo e nuovo video di Blanco… è il momento di “Maledetta rabbia”

BLANCO – Maledetta rabbia: testo e significato del nuovo singolo.

Dopo aver riconquistato classifiche e playlist con Piangere a 90, BLANCO torna con un nuovo singolo, Maledetta rabbia, disponibile dal 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per EMI Records Italy.

Blanco maledetta rabbia significato del testo e video

Il brano è un urlo liberatorio, un’esplosione di tensione emotiva che si muove tra rabbia e malinconia, voglia di riscatto e autocritica. In Maledetta rabbia convivono l’energia graffiante della voce di BLANCO, la produzione potente di Michelangelo e un testo che mette a nudo la fragilità post-rottura, tra errori, ossessioni e quel bisogno bruciante di lasciarsi tutto alle spalle.

Il videoclip, firmato dal collettivo Broga’s, è un vero e proprio viaggio visivo psichedelico che riprende e stravolge le atmosfere di Piangere a 90, trasformando l’introspezione in una corsa delirante tra bianco e nero e colori saturi, tra Wim Wenders e Terry Gilliam.

TESTO

Non è stato facile, lasciarti stare

Ma prima o poi, prima o poi, prima o poi

Doveva capitare anche a me

Odio l’estate

Ti voglio dimenticare

Voglio partir con la mia macchina scassata per raggiungere il mare

Ma senza te non c’è niente che mi da

Normalità, vivo solo da rockstar oh medicine

Per assorbire

Tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia

Vorrei rimpiazzarti

Non, non giudicarmi

Ma non capisco il perché

Un po’ mi manchi

Un po’ mi manchi

Un po’ mi manchi

Ma senza te non c’è niente che mi da

Normalità, vivo solo da rockstar oh medicine

Per assorbire

Tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia

Credimi non sono un mostro

Qualcosa poi è andato storto

Metti si che mi vuoi morto

Ma c’ho preso gusto al

Dolore, dolore,

dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le

labbra

Male-male-male-male maledetta rabbia