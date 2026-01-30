Amici 2025: le anticipazioni del 1° febbraio con Giorgia, Petit e Mimì

Amici 25, le anticipazioni della puntata del 1° febbraio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.
Dopo il successo della scorsa settimana – 3.304.000 spettatori pari al 24,11% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta venerdì 30 gennaio, ricca di ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.
