30 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
30 Gennaio 2026

Amici 2025: le anticipazioni del 1° febbraio con Giorgia, Petit e Mimì

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione, mentre Maria Rosaria...

Amici
Amici 25: anticipazioni della puntata del 1° febbraio con giudici Albano e Jake La Furia
Amici 25, le anticipazioni della puntata del 1° febbraio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.304.000 spettatori pari al 24,11% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta venerdì 30 gennaio, ricca di ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

