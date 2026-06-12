Irama guarda già al futuro. A poche ore dal debutto allo Stadio San Siro di Milano, il cantautore ha annunciato il nuovo A chi ci sarà sempre Tour 2026, una tournée nei palazzetti che lo porterà in sette città italiane nel mese di dicembre.

Il nuovo tour arriva dopo il concerto più importante della sua carriera e rappresenta la naturale prosecuzione del percorso live costruito negli ultimi anni tra palasport, festival e grandi eventi.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 12 giugno 2026 attraverso i circuiti di vendita autorizzati.

Irama concerti 2026: le date del tour nei palazzetti

Data Location Città 6 dicembre 2026 PalaUnical Mantova 8 dicembre 2026 Mandela Forum Firenze 12 dicembre 2026 Palazzo dello Sport Roma 16 dicembre 2026 Unipol Dome Milano 19 dicembre 2026 Unipol Arena Bologna 21 dicembre 2026 Inalpi Arena Torino 23 dicembre 2026 Palapartenope Napoli

Il nuovo tour di Irama

Con A chi ci sarà sempre Tour 2026, Irama torna nei palazzetti italiani dopo aver raggiunto un traguardo simbolico come il debutto a San Siro.

Le nuove date arrivano in un momento particolarmente intenso per l’artista, che negli ultimi mesi ha pubblicato il singolo Cabana e continua a portare avanti il percorso iniziato con l’album Antologia della vita e della morte.

Il percorso live di Irama

Dalla vittoria ad Amici fino ai grandi palazzetti, Irama ha costruito negli anni una dimensione live sempre più centrale nel proprio percorso artistico.

Il concerto di San Siro rappresenta una tappa storica della sua carriera, ma il nuovo tour dimostra come il progetto live dell’artista sia già proiettato verso la prossima fase.

Biglietti e prevendite

I biglietti per A chi ci sarà sempre Tour 2026 saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 12 giugno 2026 sui circuiti di vendita autorizzati.

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