Rkomi lancia in radio “Luna piena” con Irama & Shablo, brano già certificato con il disco di platino

Rkomi Luna piena testo e audio del nuovo singolo estratto da uno degli album più venduti del 2021, Taxi Driver. Un brano che vede l’artista collaborare con Irama & Shablo.

Il 2021 è stato sicuramente l’anno che, se ancora servisse, ha consacrato il successo di Rkomi. Prima di parlare del singolo, riassumiamoli…

Oltre 290 milioni di streaming

Il ritorno in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti a quattro mesi dall’uscita

Tre brani saldi nella Top 10 delle canzoni più ascoltate su Spotify

Album certificato con il doppio disco di platino e… i brani…

8 brani su 14 presenti nella Tracklist hanno conquistato una certificazione. Per la precisione:

Doppio disco di platino

Nuovo range feat. Sfera Ebbasta. Prodotta da Junior k

Partire da te. Prodotta da Katoo & Junior K

Disco di platino

Luna piena con Irama. Prodotta da Shablo

10 ragazze feat. Ernia. Prodotta da Mace & Swan

Disco d’oro

Me o le mie canzoni? feat. Gazzelle. Prodotta da The Night Skinny & Federico Nardelli

Ho spento il cielo feat. Tommaso paradiso. Prodotta da Dardust

Diecimila voci feat. Ariete – Prodotta da Shablo

Cancelli di mezzanotte feat. Chiello FSK

Me o le mie canzoni? feat. Gazzelle

RKOMI LUNA PIENA TESTO E AUDIO

Da venerdì 27 agosto arriva quindi in radio Luna piena feat. Irama & Shablo. Una canzone dai ritmi caraibici, dalla melodia ipnotica e dal testo delicato e poetico, che è già un successo.

Certificata con il disco di platino, Luna piena, conta oltre 16 milioni di views per il visual su YouTube e oltre 50 milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming di cui oltre 32 milioni sul solo Spotify.

Entri in me come svaniscono gli aerei, in cielo

Dove le voci finiscono inghiottite

Come il respiro che lasci sul cuscino

O come un grande segreto che custodisco

Prolunghiamo quei respiri in un’apnea e gridi

Tu sei un fiume che attraversa il paese

Obbligando chiunque ti veda a parlare solo di te

Baby, guardi il sole sorgere

Guarda dove l’alba è lontana anche se

Soffierà lo stesso vento

Sarà così freddo

Sarà come per me

Passo il tempo ballando

Per riempire lo spazio

Che hai lasciato dentro di me

Piena di bugie e di nient’altro

Sulla pelle uno sguardo

Che hai lasciato dentro di me

Chiedi alla polvere

Che il respiro se non c’è

Neanche spazio per cadere dentro me

Chiedi alla polvere

Sul cuscino accanto a te

Se ritornerà a cadere su di me

Sono sotto casa tua

Voglio vedere dove va a finire la luna

Moriamo spesso nel tempo

Solo una volta d’amore

Ho i miei più grandi ricordi al sicuro dentro la pancia

E cosi, non ti guarderò più così

E continui un gioco a cui non giocare da soli

Fredde come le strade e le pistole

Fredde come le mani o le parole

Che dette non sembran niente di che

Che cosa vuoi che dica

Resta con lui che se ti scopa stai zitta

Che pensi a me mentre ti mordi la lingua

E che fai finta, lo so

Baby, guardi il sole sorgere

Guarda dove l’alba è lontana anche se

Soffierà lo stesso vento

Sarà così freddo

Sarà come per me

Passo il tempo ballando

Per riempire lo spazio

Che hai lasciato dentro di me

Piena di bugie e di nient’altro

Sulla pelle lo sguardo

Che hai lasciato dentro di me

Riempivamo tutto il palco io e lei

E c’era il tutto esaurito ogni sera

Ora che passano i titoli di coda

Penso che ci sia sfuggito qualcosa

Riempivamo tutto il palco io e lei

E c’era il tutto esaurito ogni sera

Ora che passano i titoli di coda

Penso che ci sia sfuggito qualcosa