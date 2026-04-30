30 Aprile 2026
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30 Aprile 2026

Nico Arezzo, Terapia d’urlo racconta la gavetta degli artisti emergenti

Con Bologna Bridge Band e Bonzo & Belmonte, il brano usa l’ironia per parlare di palchi piccoli, compromessi e identità.

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Nico Arezzo nella foto promozionale di Terapia d'urlo, brano contenuto nell’album Non c’è fretta
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Testo e significato di Terapia d’urlo, brano di Nico Arezzo contenuto nell’album Non c’è fretta. La canzone vede anche la presenza di Bologna Bridge Band e Bonzo & Belmonte, dentro un racconto che parte dall’ironia per arrivare a un messaggio rivolto agli artisti emergenti: continuare a credere nella propria identità, anche quando la gavetta pesa più dei risultati.

Terapia d’urlo arriva in una fase di esposizione crescente per Nico Arezzo, atteso tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma e in diversi festival italiani, tra cui Porto Rubino. Tra i brani più teatrali di Non c’è fretta, mette in scena una band invitata a suonare a una sagra, compensata più con il cibo che con un cachet, e costretta a fare i conti con entusiasmo, frustrazione e domande molto concrete sul senso del proprio mestiere.

Nico ArezzoTerapia d’urlo: il significato del brano

Terapia d’urlo racconta la vita dell’artista emergente senza trasformarla in retorica. Il punto di partenza è comico: un invito alla sagra del mandorlato di Cologna Veneta, tre cover obbligatorie, nessun rimborso e un chilo di mandorlato a testa come compenso.

Dietro la battuta, però, c’è una posizione molto chiara. Nico Arezzo parla a chi fa musica partendo dal basso, a chi accetta palchi piccoli, richieste assurde, condizioni spesso lontane dall’idea romantica del mestiere. Non lo fa dall’alto: lo fa da cantautore con alle spalle una gavetta lunga dieci anni, fatta di tentativi, attese, concerti e ripartenze.

La frase “La nostra gente è la vostra ultima unica terapia” sposta il brano dal registro comico a quello più politico e umano. La musica, la voce, il palco e chi continua a portare canzoni in giro diventano una forma di resistenza in un paese che spesso tratta gli artisti emergenti come un riempitivo, non come lavoro.

La prima parte del brano ha un andamento quasi da monologo. Nico Arezzo parla alla band, si contraddice, si prende in giro, prova a motivare tutti e allo stesso tempo lascia uscire il dubbio più scomodo: si suona per successo, per soldi, per sesso, per identità, per ostinazione?

Il passaggio in dialetto apre poi un altro livello. La parola “Malafiura” porta il brano in una dimensione più fisica e popolare, dove il racconto personale diventa anche invito, richiamo collettivo, quasi una chiamata al paese.

Nel testo entrano immagini dirette: il palco di provincia, la richiesta del sindaco, la banda, il mandorlato da consegnare a casa. Tutto sembra assurdo, ma proprio per questo funziona: la canzone non prende in giro soltanto il mondo delle sagre, ma anche la fame di palco, la precarietà e quella parte di ego che ogni musicista deve imparare a guardare in faccia.

Il testo di Terapia d’urlo

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Allora ragazzi ci hanno inviato
alla sagra del mandorlato di Cologna Veneta
sono sicuro che nel ’76 ci ha suonato Fausto Papetti
e poi è esploso
dobbiamo suonare per forza tre cover
tra cui O’sole mio e un pezzo a piacere nostro di Claudio Villa
non c’è rimborso ma ci sanno un chilo di mandorlato a testa
ho già detto  di sì

MA COME?

Lo sapevo, ogni volta la stessa storia
vi devo ricordare perché facciamo quello che facciamo
avete smesso di credere in quello che siamo?

MAI

E allora non vi basta un chilo di mandorlato a testa?

CHE MINCHIA È IL MANDORLATO?

Non lo so ma è sicuramente buonissimo
volete dire che lo facciamo solo per il successo e per i soldi?

NO

E allora non sarà mia per del patetico e umidissimo sesso

PUÓ DARSI

E allora

Chi malafiura ni fati fari
Ca pi ghiri a sunari
N’ama spattiri ‘u pani
Malafiura
Quanti ni vuliti
C’ama siri tuttu picchì viautri nenti siti
Chissu siti

Pagami
Ho paura che se non ci tratti bene nel tuo posto
Non rimane quasi niente
Ci prendiamo le lampade, e le tue sono bellissime
Non ti conviene no
Fidati per questo paese malato
La nostra gente è la vostra ultima unica terapia
Una terapia d’urlo sentilo
AAAAAAAAAAAAAH

Chi malafiura ni fati fari
Ca pi ghiri a sunari
N’ama spattiri ‘u pani
Malafiura
Quante ni vuliti
C’ama siri tuttu picchì viautri nenti siti
Chissu siti

Allora ragazzi, Il sindaco ha chiesto espressamente due cose
La prima, Vins solo tu puoi fare questo
Devi consegnare un chilo di mandorlato a casa
Non sarai solo, ci sarà la banda con te
E la seconda che ci hanno chiesto
Ma voi quanta gente portate ragazzi?
Fanculo

Nel testo, Nico Arezzo usa la comicità come ingresso, ma non resta solo sulla gag. La sagra, il mandorlato, il sindaco e le cover obbligatorie diventano il modo per parlare di una gavetta spesso invisibile e senza reitribuzione, in cui la passione viene data per scontata e il lavoro artistico resta il primo a essere trattato come favore.

Terapia d’urlo tra ironia, dialetto e vita da emergente

La forza del brano sta nella sua costruzione ibrida. Non è solo una canzone cantata, ma un pezzo che usa dialogo, teatro e racconto orale. La parte iniziale sembra quasi una chat vocale mandata alla band: il tono è sgangherato, autoironico, volutamente sopra le righe.

Il ritornello in dialetto sposta invece il baricentro. La ripetizione di “Malafiura” funziona come formula, richiamo, sfogo. Il brano resta leggero in superficie, ma parla di una cosa molto concreta: cosa si è disposti ad accettare pur di continuare a suonare?

La collaborazione con Bologna Bridge Band e Bonzo & Belmonte rafforza questa dimensione corale. Non c’è solo il punto di vista del singolo artista, ma l’idea di un gruppo che attraversa insieme l’assurdità del mestiere.

Nico Arezzo verso il Concerto del Primo Maggio 2026 e i festival estivi

Terapia d’urlo fa parte dell’album Non c’è fretta, progetto con cui Nico Arezzo continua a costruire un’identità sospesa tra scrittura, radici, ironia e racconto generazionale.

L’artista sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma e porterà dal vivo il suo progetto anche in altri appuntamenti italiani, tra cui Porto Rubino.

Qui il nostro articolo con le date: Nico Arezzo tour 2026: date, biglietti e scaletta.

Crediti del brano

Titolo: Terapia d’urlo
Artista: Nico Arezzo
Con: Bologna Bridge Band, Bonzo & Belmonte
Album: Non c’è fretta
Composizione e testo: Domenico Arezzo, Andrea De Luca, Antonio Belmonte
Produzione: Domenico Arezzo
Studio: Take Away Studios

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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