7 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
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7 Aprile 2026

Dolcenera torna con “My Love”: una riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo

Viscerale ed emotivo, il brano unisce energia e profondità, mantenendo un forte impatto immediato.

News di Lorenza Ferraro
Dolcenera presenta il nuovo singolo My Love
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Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 aprile, My Love è il nuovo singolo di Dolcenera: “un brano intenso e contemporaneo che unisce pianoforte, voce e una forte tensione emotiva“.

Ma non è tutto! Di fatto, la scrittura cantautorale si fonde qui con sonorità internazionali, tra arrangiamenti cinematici, texture elettroniche e una vocalità intensa e riconoscibile. Il risultato? Un brano viscerale ed emotivo, che unisce energia e profondità, mantenendo un forte impatto immediato.

La cover del nuovo singolo di Dolcenera My Love

DOLCENERA: IL SIGNIFICATO DI “MY LOVE”

Attraverso questo brano Dolcenera osserva la realtà come un grande palcoscenico, in cui la vita sembra trasformarsi in una performance permanente.

Ed ecco che, in un mondo che ci chiede costantemente di schierarci, di competere e di dimostrare qualcosa, l’invocazione “my love, my love” assume un significato ben più ampio: non è soltanto un richiamo alla persona amata, ma all’umanità intera, un modo per riconoscere che dietro le maschere sociali condividiamo tutti le stesse fragilità.

Il brano si trasforma così in una riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo, sospeso tra l’illusione di controllo e la consapevolezza della propria vulnerabilità. Di fatto, la realtà appare quasi come un “Truman Show” collettivo, dove ognuno continua a recitare la propria parte anche quando si scopre la finzione.

“Viviamo schermati, c’è sempre uno schermo quando guardiamo la realtà o quando facciamo qualcosa. Ognuno di noi fa il sul spettacolino. Sento dentro di me, ma anche in tanti giovani ragazzi e negli adulti più sensibili, una tendenza invisibile – ma sempre più crescente – al rifiuto di questa realtà ‘schermata’ e alla ricerca di autenticità, umanità e normalità. C’è chi dice no! Io dico no, io non ci sto. Io non brucerò!”.

All Music Italia

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