I Ministri fuori con l’album Aurora Popolare che “parla di rabbia e di attesa, di promesse e di fallimenti”

I Ministri annunciano l’uscita del loro nuovo album Aurora Popolare, in uscita il 19 settembre per Woodworm/Universal e già disponibile in pre order. L’album che segna il ritorno discografico della band meneghina, a tre anni dall’ultimo progetto Giuramenti è stato anticipato dai singoli BUUUM e Avvicinarsi alle casse.

Aurora Popolare sarà disponibile nei formati LP nero autografato (in esclusiva Amazon), LP nero numerato con poster (in esclusiva Discoteca Laziale), LP nero e CD.

“Aurora Popolare parla di rabbia e di attesa, di promesse e di fallimenti. E del fatto che solo nella completa disillusione possiamo imparare di nuovo a sperare”.

I Ministri stanno, infatti, scrivendo un altro capitolo della loro carriera, l’ottavo album in studio si preannuncia essere uno dei più potenti ed ispirati del trio.

I nuovi brani de I Ministri si “muoveranno” tra riff serrati, testi taglienti e la carica emotiva che li contraddistingue.

Con sette album all’attivo, due EP e quasi due decenni di concerti alle spalle da ottobre il trio tornerà live in alcuni dei più importanti club italiani. Queste le date, organizzate da Locusta Booking.

I Ministri – date tour

24 Ottobre – New Age – Roncade (Tv)

25 Ottobre – Viper – Firenze

4 Novembre – Alcatraz – Milano

6 Novembre – Hiroshima – Torino

7 Novembre – Hiroshima – Torino – SOLD OUT

15 Novembre – Estragon – Bologna

21 Novembre – Hacienda – Roma

22 Novembre – Eremo – Molfetta (Ba)

CREDITI Autori e compositori: Federico Dragogna, Davide Autelitano e Michele Esposito

Immagine di copertina di Chiara Mirelli

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI