“Colpo di stato” di Sissi: quando innamorarsi è il momento più fragile e potente

Sissi torna venerdì 20 marzo con Colpo di stato, nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali per Pluggers e Sony Music Italy / Epic Records. Il brano racconta il momento in cui ci si arrende ai propri sentimenti: non una resa per paura, ma quella che arriva quando qualcuno pronuncia davvero “ti amo” e qualcosa, dentro, cambia per sempre.

Il paradosso al centro del pezzo è tutto in quel ribaltamento silenzioso: finché si rimane padroni di sé stessi si può affrontare qualsiasi cosa, ma è proprio nell’istante della resa che avviene il vero colpo di stato. Non una guerra dichiarata, ma un cambiamento che arriva dall’interno, senza che ci si accorga di nulla finché il potere non è già passato nelle mani dell’altro.

sissi – Colpo di stato: produzione e scrittura

Colpo di stato è stato scritto da Sissi insieme a Drast e Walter Coppola. La produzione è di Marcello Grilli, che costruisce un sound raffinato e contemporaneo pensato per valorizzare la voce dell’artista.

Il brano è stato anticipato dal vivo il 10 marzo durante un evento speciale in cui Sissi ha condiviso con il pubblico alcune canzoni inedite, in un contesto che ha già lasciato il segno tra chi era presente.

Il percorso di Sissi

Dopo la partecipazione ad Amici e X Factor, Sissi ha costruito un percorso artistico riconoscibile, fatto di scrittura personale e ricerca sonora. Tra i suoi brani più noti Per farti paura, Sento e Come come, certificato Disco d’Oro. Nel 2022 ha pubblicato l’EP Leggera ed è stata scelta da Spotify per la campagna globale EQUAL a supporto delle donne nella musica.

Dopo una pausa, nel 2024 ha ripreso con Mezzo amore e nel 2025 ha pubblicato Vorrei e Telegram per Sony Music Italy / Epic Records, seguiti dall’EP XS e dal singolo Hooligans. Colpo di stato segna il passo successivo di un percorso che continua a crescere.

Foto di Walter Coppola