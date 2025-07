“Hooligans” è il nuovo singolo di Sissi: la fine è un nuovo inizio

Sissi testo e significato del nuovo singolo, Hooligans.

Sissi: dal debutto a XS

Sissi si avvicina alla musica da giovanissima, ispirata da grandi artiste internazionali come Amy Winehouse. Dopo i primi brani pubblicati con Sugar Music nel 2019, si fa conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor e Amici.

Nel 2022 pubblica l’EP Leggera e viene selezionata da Spotify per il programma EQUAL. Dopo una pausa, torna nel 2024 con il singolo Mezzo amore e partecipa come ospite al Festival di Sanremo insieme a BigMama.

Il 2025 è l’anno della maturità artistica: prima con Vorrei, poi con Telegram e infine con l’EP XS.

Quello in uscita l’11 luglio 2025 non è solo un nuovo singolo, ma un vero punto di svolta per Sissi. A tre mesi dall’uscita dell’EP XS, la cantautrice chiude idealmente il cerchio con un brano che ha il sapore della consapevolezza e della rinascita.

Sissi torna con il singolo Hooligans : testo e significato

Pubblicato per Pluggers e Sony Music Italy / Epic Records, Hooligans segna la conclusione emotiva di un percorso iniziato con XS, progetto che ha mostrato un lato più fragile, intimo e personale dell’artista. Ora quella fragilità si trasforma in forza, come racconta lei stessa:

“Hooligans è una riflessione su tutto quello che c’è stato durante XS. È una presa di coscienza sulla fine delle cose, è guardare avanti davvero lasciandosi tutto alle spalle”.

Il brano, scritto dalla stessa Sissi con Walter Coppola e prodotto da Marcello Guava, conserva l’anima elegante e sofisticata dell’intero EP, mescolando R&B, elettronica e una vocalità che resta una delle più riconoscibili nella scena italiana attuale. Le parole si fanno racconto, e quel titolo – Hooligans – diventa metafora di pensieri indomabili, memorie difficili da gestire, che però finalmente vengono lasciate andare.

TESTO

Il sole mi scalda la faccia

Casa mia sembra un dipinto

Sento gli hooligans che piangono vicino al mare

Che strano essere felice senza te

E sembra come ballare in un club senza bere

Più, più, più di una sbronza

Tanto so che passerà

Più, più, più di una stronzata

Guarda quanto siamo scemi

Ora che è finito tutto cosa vedi

Sembra la fine di un film

Che non è italiano ma si capisce tutto

Sembra così finto ma siamo veramente noi

Che ci lasciamo ancora

Che ci facciamo male

Ancora una volta

Come la prima volta

Per non rifarlo più

I miei amici

Mi hanno detto che d’amore non si muore

Ma le parole feriscono più di un coltello nel cuore

Ma che strano ripensarci

Sembra un modo diverso per stare vicini

Mi fa ballare di nuovo in un club senza sete

Più, più, più di una sbronza

Tanto so che passerà

Più, più, più di una stronzata

Guarda quanto siamo scemi

Ora che è finito tutto cosa vedi

Sembra la fine di un film

Che non è italiano ma si capisce tutto

Sembra così finto ma siamo veramente noi

Che ci lasciamo ancora

Che ci facciamo male

Ancora una volta

Come la prima volta

Per non rifarlo più