Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con “Resta con me”: testo e significato

BAMBOLE DI PEZZA sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano RESTA CON ME.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla RESTA CON ME : il significato della canzone

RESTA CON ME non è una canzone d’amore, almeno non nel senso classico. È un invito alla presenza, alla connessione, all’unione: restare quando sarebbe più semplice andarsene, restare anche quando la vita diventa rumore, giudizio, tempesta.

L’immagine chiave è chiara: “Una ragazza, una chitarra e una tempesta”. Il racconto parte da un punto personale, da una donna che ha camminato da sola e ha attraversato le proprie notti, ma non si chiude nell’intimità. Si allarga. Prende dentro altre storie, altre resistenze, altre vite sospese. La voce singola diventa quella della band, e la band diventa comunità.

Dentro c’è la vocazione rock come linguaggio di verità: riff incisivi, tensione che cresce senza forzature, fino a un ritornello che è una richiesta semplice e potentissima. Restare. Con una chitarra al centro, bussola fedele in mezzo alla tempesta.

Testo di RESTA CON ME – BAMBOLE DI PEZZA

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di RESTA CON ME

Autori e compositori: Andrea Spigaroli, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo, Federica Rossi, Francesco Tarducci (Nesli), Lisa Cerri, Martina Ungarelli,

Simone Borrelli

Editori: Sony Music Publishing Italy, AAR Music, Thamsanqa, Thaurus Publishing

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stata annunciata l’uscita di un nuovo album della band.

TOUR

Le Bambole di Pezza hanno annunciato il CLUB TOUR 2026. Le date sono prodotte e organizzate da Friends and Partners e Color Sound. Eccole a seguire:

15 aprile – Milano, Fabrique

21 aprile – Firenze, Viper

23 aprile – Padova, Hall

28 aprile – Torino, Concordia

6 maggio – Bologna, Estragon

7 maggio – Roma, Atlantico

9 maggio – Napoli, Casa della Musica

Quante volte BAMBOLE DI PEZZA hanno partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Bambole di Pezza: debuttano in gara.

Il duetto di BAMBOLE DI PEZZA nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Bambole di Pezza si esibiranno con Cristina D’Avena sulle note di OCCHI DI GATTO, una delle sigle di cartoon più iconiche della musica italiana.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10

Media voto della stampa: 5,81

Quando cantano BAMBOLE DI PEZZA a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro la band si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.