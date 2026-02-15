15 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
15 Febbraio 2026

Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con “Resta con me”: testo e significato

Autori, editori, duetto nella serata cover e pagelle del pre-ascolto

Artista del mese di All Music Italia
Bambole di Pezza a Sanremo 2026 con Resta con me
Condividi su:

BAMBOLE DI PEZZA sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano RESTA CON ME.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla RESTA CON ME: il significato della canzone

RESTA CON ME non è una canzone d’amore, almeno non nel senso classico. È un invito alla presenza, alla connessione, all’unione: restare quando sarebbe più semplice andarsene, restare anche quando la vita diventa rumore, giudizio, tempesta.

L’immagine chiave è chiara: “Una ragazza, una chitarra e una tempesta”. Il racconto parte da un punto personale, da una donna che ha camminato da sola e ha attraversato le proprie notti, ma non si chiude nell’intimità. Si allarga. Prende dentro altre storie, altre resistenze, altre vite sospese. La voce singola diventa quella della band, e la band diventa comunità.

Dentro c’è la vocazione rock come linguaggio di verità: riff incisivi, tensione che cresce senza forzature, fino a un ritornello che è una richiesta semplice e potentissima. Restare. Con una chitarra al centro, bussola fedele in mezzo alla tempesta.

Testo di RESTA CON MEBAMBOLE DI PEZZA

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di RESTA CON ME

Autori e compositori: Andrea Spigaroli, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo, Federica Rossi, Francesco Tarducci (Nesli), Lisa Cerri, Martina Ungarelli,
Simone Borrelli
Editori: Sony Music Publishing Italy, AAR Music, Thamsanqa, Thaurus Publishing
Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stata annunciata l’uscita di un nuovo album della band.

TOUR

Le Bambole di Pezza hanno annunciato il CLUB TOUR 2026. Le date sono prodotte e organizzate da Friends and Partners e Color Sound. Eccole a seguire:

  • 15 aprile – Milano, Fabrique
  • 21 aprile – Firenze, Viper
  • 23 aprile – Padova, Hall
  • 28 aprile – Torino, Concordia
  • 6 maggio – Bologna, Estragon
  • 7 maggio – Roma, Atlantico
  • 9 maggio – Napoli, Casa della Musica

Quante volte BAMBOLE DI PEZZA hanno partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Bambole di Pezza: debuttano in gara.

Il duetto di BAMBOLE DI PEZZA nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Bambole di Pezza si esibiranno con Cristina D’Avena sulle note di OCCHI DI GATTO, una delle sigle di cartoon più iconiche della musica italiana.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10
Media voto della stampa: 5,81

Quando cantano BAMBOLE DI PEZZA a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro la band si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 2

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 3

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 4

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Anbeta, Raimondo Todaro e Oriella Dorella giudici di Amici 25 6

Amici 25, le pagelle del 15 febbraio: Michele "d'oro", Lorenzo agguerrito
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 7

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 8

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 9

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.