Ditonellapiaga torna tagliente: fuori “Sì lo so” e il videoclip che mette in scena il caos prima di Sanremo 2026

Ditonellapiaga è tornata a farsi sentire mentre il conto alla rovescia verso il palco dell’Ariston è già iniziato. In attesa di vederla in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, la cantautrice ha pubblicato venerdì 30 gennaio il nuovo singolo Sì lo so, disponibile su tutte le piattaforme digitali per BMG / Dischi Belli.

Ditonellapiaga e “Sì lo so”: pop, autoironia e consapevolezza

Costruito su un basso profondo e su una ritmica house che pulsa con decisione, Sì lo so è un brano che arriva dritto, senza bisogno di spiegazioni preventive. Ditonellapiaga gioca con la propria immagine, con le aspettative altrui e con una consapevolezza che non diventa mai pesante, ma resta leggera, quasi danzante.

Il testo alterna frasi secche e riflessioni personali, muovendosi sul filo dell’autoironia. È una canzone che non chiede approvazione e non cerca giustificazioni: prende atto di ciò che è stato, lo guarda in faccia e va avanti. Un esercizio di stile che rientra perfettamente nella cifra più autentica di Margherita Carducci, capace di trasformare fragilità e contraddizioni in pop intelligente.

Il brano è stato scritto dalla stessa Ditonellapiaga insieme ad Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione. Alla costruzione sonora si aggiunge l’add production di okgiorgio, che contribuisce a dare al pezzo quella spinta club che lo rende immediato, ma mai banale.

Il videoclip: ironia, frenesia e un “Prossima domanda!”

Ad accompagnare l’uscita del singolo c’è anche il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, diretto dalla crew di Frametank e prodotto da Mine Studio, che segue anche la direzione creativa dell’intero progetto Ditonellapiaga.

Nel video Margherita è seduta dietro a un tavolo, circondata da giornalisti e fotografi che affollano l’inquadratura, la accecano con i flash e la sommergono di domande sempre più assurde. Lei risponde con respiri profondi, sorrisi tirati e un mantra che diventa simbolico: “Prossima domanda!”.

La scena si trasforma progressivamente in una metafora del caos interiore vissuto dall’artista negli ultimi mesi: confusione, frenesia, smarrimento e voglia di ritrovarsi. Tutto è raccontato con ironia, senza dramma, fino a quando l’ordine sembra ristabilirsi. Ma proprio sul finale, mentre Margherita sta per lasciare la sala, il telefono squilla: un annuncio importante. To be continued.

Verso Sanremo 2026 con “Che fastidio!”

La pubblicazione di Sì lo so apre ufficialmente un 2026 che si preannuncia centrale nel percorso artistico di Ditonellapiaga. Il prossimo passo sarà la partecipazione in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico e pungente che segna un nuovo capitolo della sua evoluzione.

Scritto e composto da Margherita insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, Che fastidio! nasce da un momento di crisi personale e musicale e ribalta le aspettative, trasformando l’autoironia in motore creativo.

Un brano diretto, tagliente ma mai giudicante, che racconta quella sensazione sottile di sentirsi fuori posto, di essere infastiditi dalle piccole e grandi cose della vita quotidiana, restituendo il tutto con uno sguardo lucido e ironico sul mondo che ci circonda.

Foto di Ilaria Ieie