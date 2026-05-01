Concerto Primo Maggio 2026 messaggi dal palco: nella prima parte del Concertone, molti artisti hanno usato Piazza San Giovanni per andare oltre l’esibizione. Lavoro, Palestina, identità, salute, futuro, sicurezza. Il palco, almeno in diversi passaggi, è tornato a essere anche un luogo di parola.

Il tema scelto per questa edizione, “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, è entrato in modo diretto in alcuni interventi. In altri casi è passato da una maglia, da un cartello, da una dedica familiare o da una frase detta prima di cantare.

Per seguire l’ordine di uscita degli artisti e i brani eseguiti durante la diretta potete recuperare anche la nostra scaletta live del Concerto Primo Maggio 2026.

Rob porta sul palco stage non pagati e lavoro giovanile

Rob ha scelto poche parole, dette con rabbia. Il tema è quello del lavoro giovanile, tra stage non retribuiti e occupazioni precarie.

“I giovani sono stanchi di fare lavori di merda, di fare stage non retribuiti.”

Una frase ruvida, senza mediazioni. Nel pomeriggio del Concertone è stata una delle uscite più dirette sul tema del lavoro.

I Santamarea dedicano il palco alle “anime storte”

I Santamarea hanno chiuso la loro esibizione con una dedica a chi si sente fuori posto. A parlare è stata Stella, cantante della band e artista transgender.

“Oggi questo spazio è anche nostro: per chi si sente fuori posto, per chi ha paura del buio ma non sa di splendere, per tutte le anime storte. Per troppo tempo abbiamo pensato di doverci nascondere. Adesso è il momento di fiorire. Buon Primo Maggio.”

Le “anime storte” sono anche il titolo scelto dai Santamarea per il loro album d’esordio. Sul palco del Primo Maggio quella formula è diventata una dedica pubblica.

Dutch Nazari cita la Palestina e chiede fatti concreti

Dutch Nazari ha portato il discorso sulla Palestina, richiamando le imbarcazioni cariche di beni di prima necessità e le persone arrestate dopo aver provato a portare aiuto.

“Le parole di condanna vanno bene, ma alle nostre parole devono seguire fatti concreti. Palestina libera.”

Nico Arezzo sul palco con il cartello “Non si muore di lavoro”

Durante l’esibizione di Nico Arezzo, sulla pianola di uno dei musicisti era attaccato un piccolo manifesto con la scritta “Non si muore di lavoro”.

Il cantautore ha eseguito Terapia d’urlo, brano tratto dal suo ultimo disco. Dentro la canzone c’è anche la condizione degli artisti emergenti, spesso chiamati a suonare senza retribuzione.

Silvia Salemi parla di lavoro, dignità e salute

Silvia Salemi ha legato il tema del lavoro alla dignità e alla possibilità di viverlo senza perdere il sorriso.

“Che ci sia sempre un lavoro, un lavoro dignitoso e un lavoro col sorriso.”

Subito dopo ha presentato End of silence, brano che rompe il silenzio su una patologia di cui spesso si parla ancora con vergogna.

OKGIORGIO registra l’urlo della piazza

OKGIORGIO ha chiesto alla piazza di partecipare a un esperimento sonoro: registrare un urlo collettivo da inserire e mixare in un brano.

Dal palco ha spiegato così l’idea:

“Per me la figata delle voci è che sono tutte diverse: qualcuno è andato più forte, qualcuno più piano, qualcuno non ha cantato, qualcuno non è d’accordo. È un po’ come le opinioni. A volte sono diverse, ma se tutti proviamo a dire qualcosa insieme, a volte si cambiano le cose manifestando, facendosi sentire.”

Senza Cri: “Siamo fallibili, ma non saremo mai sostituibili”

Senza Cri ha parlato di lavoro, sicurezza e valore umano, dentro un’edizione che mette al centro anche il rapporto tra nuove tutele e intelligenza artificiale.

“Credo nelle persone, nel lavoro di tutti e in un futuro fatto di umanità e sicurezza, perché siamo fallibili, ma non saremo mai sostituibili.”

Emma Nolde chiede di immaginare un futuro diverso

Emma Nolde ha scelto un intervento lungo, costruito attorno a due verbi: immaginare e sperare. Il punto di partenza è un presente che l’artista definisce poco rassicurante.

“Il presente che stiamo vivendo non è per niente rassicurante. Per questo chiedo di lasciarci immaginare. La scienza continua a migliorare la bomba atomica, nonostante già adesso abbia la capacità di distruggere l’atmosfera. Per questo chiedo di lasciarci immaginare. Ci hanno detto che il verbo immaginare è infantile e che il verbo sperare è provvidenziale e passivo. Io credo invece che immaginare e sperare siano i verbi più importanti, da ricominciare a pronunciare per costruire un presente diverso da questo. Per questo chiedo di lasciarci immaginare, di lasciarci sperare che esista, quantomeno, la possibilità di un futuro diverso. Molti giorni mi sento troppo piccola per riuscire a cambiare cose così enormi e in uno di questi giorni ho scritto una canzone nuova. Alla fine è più semplice di quello che pensiamo. Se cantassi da sola senza microfono nessuno mi sentirebbe. Se cantiamo insieme invece, come per magia, anche senza amplificazioni, microfoni o grandi mezzi, una cosa è sicura: che ci sentiranno.”

I Ministri chiedono chi decide la dignità del lavoro

I Ministri hanno ripreso direttamente il tema dell’edizione 2026, spostando l’attenzione sulla parola dignità.

“Lavoro dignitoso sì, ma intende chi la decide questa dignità? Perché fa tutta la differenza se siamo noi o sono loro.”

Il caso Lea Gavino: quando il palco diventa promozione

L’intervento di Lea Gavino è sembrato meno a fuoco rispetto al senso della giornata. Dopo un rapido riferimento al lavoro dignitoso, l’attrice ha usato il suo spazio anche per ricordare l’uscita del suo primo EP.

Su un palco come quello del Primo Maggio, dove ogni parola arriva dentro una giornata precisa, la distanza tra messaggio e promozione si nota subito.

Le Bambole di Pezza dedicano l’esibizione alle nonne

Le Bambole di Pezza hanno chiesto ai conduttori di dedicare la loro esibizione alle nonne, portando sul palco due storie familiari legate a emancipazione e occasioni negate.

Una delle due nonne è stata tra le prime donne medico in Italia. L’altra avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, ma il marito glielo impedì.

Un passaggio breve, dentro una giornata che parla anche di lavoro, libertà, diritti e possibilità rimaste bloccate.

Le ragazze hanno poi aggiunto: “Guardate quanti siete, quanti punti di vista differenti in un mondo che ci vuole sempre più separati, sempre più soli, sempre più l’uno contro l’altro, noi abbiamo deciso di essere qui tutti quanti insieme oggi. Questa non è solo musica, è una scelta, quella di restare, restare insieme. Insieme noi possiamo davvero cambiare le cose per un futuro migliore per tutti quanti.”

Maria Antonietta e Colombre: “La felicità è un diritto”

Maria Antonietta e Colombre hanno legato il tema del lavoro a quello della felicità, portando sul palco un messaggio breve ma molto chiaro.

“La felicità è un diritto di tutti come il lavoro, siamo vivi e ci spetta.”

Dolcenera e la casa

Prima di cantare il suo brano, Ci vediamo a casa, Dolcenera ricorda da dove nasce il pezzo: “La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà grande cattedrale ma che non vale un monolocale. Questa è una canzone sul diritto ad avere una casa, sull’accesso ai mutui per riuscire a realizzare una famiglia… Ci vediamo a casa.”

Il Concerto Primo Maggio 2026 torna a parlare tra una canzone e l’altra

Il Concerto Primo Maggio 2026 ha mostrato una cosa semplice: il palco funziona meglio quando la musica non cancella il motivo per cui quella piazza esiste.

I messaggi sono arrivati da artisti molto diversi tra loro. Lavoro, Palestina, identità, salute, futuro, precarietà. Non tutti con la stessa forza. Non tutti con la stessa precisione. Ma abbastanza per ricordare che il Primo Maggio, quando vuole, può ancora essere più di una scaletta.