Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in “Oh ma” di Rocco Hunt e Noemi

Rocco Hunt Oh ma testo e significato del singolo per l’estate 2025 con Noemi.

Dopo giorni di indizi social lanciati arriva la conferma: Rocco Hunt e Noemi pubblicano il loro primo brano insieme, OH MA, in uscita venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music.

rocco hunt – OH MA: testo e significato del nuovo singolo

Un incontro inedito e inaspettato, quello tra Rocco Hunt e Noemi, che uniscono due mondi musicali diversi ma complementari in un singolo che sa d’estate, di colori caldi, di piazze affollate e amori al tramonto. OH MA è un brano solare, fresco e immediato, dove la ritmica urban-pop si fonde con un ritornello accattivante, in perfetto stile tormentone estivo.

Il testo racconta il desiderio di vivere ogni istante con passione, senza freni, lasciandosi travolgere dal momento. Il titolo stesso, “Oh ma”, è un richiamo spontaneo e popolare, simbolo di una quotidianità vissuta con grinta e sentimento.

L’alchimia tra la grinta e il flow partenopeo di Rocco Hunt e la voce ruvida ed emotiva di Noemi crea una traccia capace di unire generazioni e generi musicali. La canzone sarà presentata in anteprima live il 13 giugno durante il Tim Summer Hits su Rai 1.

il Ragazzo di giù Tour 2025 di Rocco Hunt

Noemi sarà impegnata in tour da luglio, in attesa del live nei teatri in autunno e dello show al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre.

Rocco Hunt, invece, parte proprio il 20 giugno con il Ragazzo di giù Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti. Di seguito le date confermate finora:

20 giugno 2025 – Campobasso (CB), Festival dei Misteri – Arena Nuova Eventi Romagnoli

25 luglio 2025 – Peschici (FG), Note di Mare – Arenile del Porto

27 luglio 2025 – Polignano a Mare (BA), Lungomare Cristoforo Colombo

8 agosto 2025 – Sabaudia (RM), Arena del Mare BCC Roma

19 agosto 2025 – Cirò Marina (KR), Krimisound

22 agosto 2025 – Catania, Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

23 agosto 2025 – Palermo, Dream Pop Festival – Teatro di Verdura

11 settembre 2025 – Reggia di Caserta

6 ottobre 2025 – Unipol Forum – Milano

Rocco hunt – oh ma – testo

Sei stata il mio primo amore

Io so’ sempre il tuo scarrafone

Mi dai un bacio dalla terrazza

come se passa la processione

Mo nà tovaglia bianca

E tu sei la sola santa

Cà mà può perdunà

Oi mà, oi mà

Ma dimmi mà

ti porto a ballare mà

Il cuore fa male ma

Stasera il mare non lo sa

Ce fa pazzià oi mà oi mà

Testo completo in arrivo il 20 giugno