Testo e significato di Grazie, quattordicesima e ultima traccia dell’album Disincanto di Madame, pubblicato il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è prodotto da Bias, Mr. Monkey e narduccey, e scritto da Madame, Bias, Mr. Monkey e narduccey. È la canzone più radicale del disco: una seduta di terapia in forma di flusso di coscienza, in cui Madame porta in superficie tutto quello che il resto dell’album aveva solo sfiorato.

Madame – Grazie : il significato del brano

Grazie è costruita come un monologo rivolto a un terapeuta. Il tono è quello di chi parla da sola da così tanto tempo che non ha più bisogno di essere interrogata: “Sto parlando da sola come quando sono in camera.” In poco più di due minuti e mezzo, Madame mette in fila una serie di informazioni su se stessa con una precisione quasi clinica – l’OCD, i farmaci, l’ipersessualità, il rapporto difficile con i genitori, la tendenza a dimenticare gli affetti quando non li ha vicini. Non è confessione. È inventario.

Alcuni passaggi sono i più diretti dell’intero disco. “È la mia prima volta che amo un maschio da morire” è una frase che arriva senza preparazione, incastrata tra considerazioni sui farmaci e un aneddoto sull’infermiera che le faceva il latte caldo. “Mi sentivo così sola da volermi pazza / Per sentire delle voci anche se immaginarie.” Non c’è dramma in come viene detto – e proprio per questo pesa di più. Il dolore non si placa con una risposta, come aveva già scritto in Allucinazioni. Qui lo dimostra.

La chiusura è la più sobria possibile: una parola sola, il titolo del brano. “Grazie.” Non è ironia. Non è sarcasmo. È il modo in cui si conclude una seduta – con un gesto formale che contiene tutto quello che non si riesce a dire altrimenti. Chiudere un album così con una sola parola è una scelta precisa. Produttori: Bias, Mr. Monkey, narduccey.

Il testo di Grazie

Eh, eh, eh

Mhm, mhm, mhm, mhm

Salve, scusi il ritardo

È un classico, non ho il senso dell’orario

E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa

Non saprei nemmeno dirle oggi in che giorno siamo, sì

Mi sento bene? Sì

Potrebbe meglio? Certo

Ho tutto? Sì

Cerco di meglio? Certo

Perché siamo qui? Non ne sono certa

Periodicamente pago un po’ di ascolti in prestito

È un investimento e io ho soldi da buttare

Ho due cause aperte e una è per due case

Ho due relazioni aperte

Mi piace sia prendere che dare

Sia sapere che ignorare

Fare di tutta l’erba un fascio di luce

Vedere la vecchia me mentre brucia

Non so cosa nascondo, ma so che è fortuna

Avere qualcosa di prezioso da nascondere

Non so andare a fondo, mi aiuti a andare a fondo

Mi faccia domande che mi scuotono

La me bambina, sì, l’ho già incontrata in qualche sogno

E nei miei istinti materni esce più di quanto voglio

No, con i miei non ho ‘sto gran rapporto

Non li penso spesso, a volte non ci penso proprio

Dimentico gli affetti quando non li ho più attorno

E a provare sentimenti ho imparato con lo sforzo

Sto già prendendo i farmaci per l’OCD

Penso lo tengano a bada ma sì, è ancora lì

Dietro l’angolo, pronto ad un agguato

Mi agguanta dalle labbra, mi addormenta e poi che altro?

Sì, che altro le devo ancora dire?

È la mia prima volta che amo un maschio da morire

E che altro?

Beh, mi faccia una domanda

Sto parlando da sola come quando sono in camera

Mi piace l’effetto dei farmaci che sedano

Sono ipersessuale e un po’ di calma la concedono

Mi trovo a molestare le persone che mi eccitano

Mi trovo ad abusare del mio sesso

Vede, sto ingrassando, è colpa dell’infermiera

Che per farmi dormire mi faceva il latte caldo ogni sera

Tre pacchi di biscotti con tre bustine di zucchero

Mi toglieva il computer, “Per il sonno fa malissimo”

Ho interiorizzato il mio dolore così tanto

Da non trovarlo mai autentico com’è nato

Appena mi avvicino con la mano per sfiorarlo

Qualcosa mi allontana e sono io a farlo

Mi sentivo così sola da volermi pazza

Per sentire delle voci anche se immaginarie

Ma non è così grave, no

Non è così grave

Paragonata al mondo la mia vita è straordinaria

Grazie