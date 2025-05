“Libertà Negli Occhi”, Niccolò Fabi: “Non sono un medico, ma il paziente del letto accanto” – L’INTERVISTA

In uscita venerdì 16 maggio per BMG, in occasione del suo 57° compleanno, Libertà Negli Occhi è il nuovo album di Niccolò Fabi, che torna con un disco che è un’avventura, una concessione al gioco, “a maggior ragione quando la vita adulta e la professione rischiano di seppellirlo sotto il senso di responsabilità“.

Ed ecco che, più che un disco, Libertà Negli Occhi è forse una priorità, un modo di volgere lo sguardo, uno stato d’animo e, allo stesso tempo, un fatto accaduto.

“Scrivere canzoni a cinquantasei anni è un po’ cercare di far entrare il mare in un bicchiere. La vita, negli anni, si è espansa in talmente tante direzioni diverse che tutte le angolazioni dalle quali cerco di osservarla fanno sempre più fatica ad entrare dentro un oggetto così minuscolo“, chiosa il cantautore romano, che ci consegna – ancora una volta – un disco necessario, che fa delle code strumentali un punto di forza.

Ed è proprio all’interno di questo flusso musicale che la voce di Niccolò talvolta si perde, trasformandosi in un’eco che non smette di praticare l’accanto.

