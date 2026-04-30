Testo e significato di Maledetto me, il nuovo singolo di Fulminacci in radio da venerdì 1° maggio 2026 per Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy. Il brano è estratto da Calcinacci, l’album uscito dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna.

Maledetto me accompagna un periodo già pieno per Fulminacci: il disco nuovo, il Palazzacci Tour 2026, la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma e gli appuntamenti estivi di Fulminacci all’aperto. Dentro il brano c’è anche una presenza riconoscibile: nel bridge compare infatti la voce di Tommaso Paradiso.

Fulminacci – Maledetto me : il significato del brano

Maledetto me racconta l’incontro improvviso con una persona importante, forse dopo molto tempo, e tutto quello che resta bloccato tra educazione, timidezza e frasi dette per non dire davvero.

Il brano parte da un’immagine molto romana: Lungotevere Flaminio, un motorino, il freddo sulle dita, una macchina riconosciuta per caso. Da lì si apre una scena quotidiana, quasi cinematografica, in cui il passato torna senza avvisare e il protagonista si ritrova a scegliere le parole meno rischiose.

Il nodo della canzone è proprio lì: l’incapacità di dire la verità quando sarebbe il momento di farlo. Fulminacci mette insieme ironia amara e disagio sentimentale, trasformando un incontro casuale in una piccola resa dei conti con se stesso.

La frase “Maledetta timidezza” sintetizza bene il cuore del pezzo: non c’è soltanto nostalgia, ma anche il fastidio verso quella parte di sé che continua a rifugiarsi nella forma, nella battuta, nella frase neutra.

Nel bridge arriva Tommaso Paradiso, presenza breve ma riconoscibile. Il suo cameo vocale entra in un passaggio che parla di formalità, bugie, lavoro, vacanza, attesa e speranza: una piccola sequenza di parole che sposta il brano dalla scena iniziale a un pensiero più largo sul modo in cui si resta impigliati nelle relazioni.

Il testo di Maledetto me

Il testo di “Maledetto me” sarà disponibile in questa pagina dopo conferma dell’autorizzazione alla pubblicazione integrale.

[INSERIRE QUI IL TESTO COMPLETO AUTORIZZATO]

Nel testo, Fulminacci lavora su una scrittura molto concreta: luoghi, gesti, dettagli di traffico, auto e radio diventano il modo per raccontare una difficoltà emotiva. Il brano non cerca la frase definitiva sul passato, ma si ferma su quel punto in cui ci si incontra, si capisce tutto e si finisce comunque per parlare d’altro.

Calcinacci , l’album nato a Roma con Golden Years

Maledetto me è tratto da Calcinacci, nuovo album di Fulminacci. Il disco arriva dopo Stupida sfortuna, brano presentato al Festival di Sanremo 2026, dove l’artista ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la migliore esibizione live di un artista rivelazione.

Lo stesso Fulminacci ha raccontato così la nascita del progetto:

“È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate. La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire.”

La produzione di Maledetto me è firmata da Golden Years, che suona anche basso, batteria, chitarre, percussioni e sintetizzatori. Il brano si muove su un riff di chitarra incalzante, con una scrittura che tiene insieme ritmo urbano e pensieri lasciati a metà.

Fulminacci verso il Primo Maggio e gli appuntamenti estivi

L’arrivo in radio di Maledetto me accompagna anche la partecipazione di Fulminacci al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Dopo il Palazzacci Tour 2026, l’artista porterà dal vivo le nuove canzoni anche negli appuntamenti estivi di Fulminacci all’aperto, in programma tra giugno, luglio e agosto.

Crediti del brano

Titolo: Maledetto me

Artista: Fulminacci

Voce: Fulminacci

Cameo vocale: Tommaso Paradiso

Autore testo e musica: Filippo Uttinacci

Compositore: Pietro Paroletti

Produzione: Golden Years

Basso, batteria, chitarra, percussioni e sintetizzatori: Golden Years

Etichetta: Maciste Dischi

Distribuzione: Warner Records Italy/Warner Music Italy