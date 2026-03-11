Fulminacci approda sul grande schermo con “Calcinacci”: un album e… un cortometraggio

Fulminacci, da Stupida Fortuna a Calcinacci: un album e… un cortometraggio.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Stupida Fortuna, brano che gli è valso il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Miglior Esibizione Live di un Artista Rivelazione“, Fulminacci presenta il suo nuovo album, Calcinacci (Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy), in uscita venerdì 13 marzo.

“È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate“, racconta Fulminacci.

Poi, aggiunge: “La coerenza non è mai stata il mio forte, ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire”.

FULMINACCI, “CALCINACCI”: UN ALBUM E… UN CORTOMETRAGGIO

Prodotto da Golden Years, Calcinacci è un album che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari.

Ed ecco che nei testi di Fulminacci c’è una malinconia leggera, accompagnata da un’ironia a tratti spiazzante. Di fatto, il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni e si sporca le mani con l’imperfezione, facendone un punto di forza.

“CALCINACCI”: IL CORTOMETRAGGIO

Per accompagnare l’uscita di Calcinacci, Fulminacci ha annunciato con un trailer tre speciali appuntamenti cinematografici, durante i quali presenterà l’omonimo cortometraggio.

Diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello, che hanno anche contribuito alla scrittura insieme allo stesso Fulminacci e a Giovanni Nasta, il film racconta in forma parallela e cinematografica le atmosfere e le storie contenute nel disco.

Qui, di seguito, riportiamo le date, gli orari e le location delle tre speciali proiezioni:

Giovedì 12 marzo – ROMA, Cinema Adriano, ore 18.30

Venerdì 13 marzo – NAPOLI, The Space Cinema, Vulcano Buono – ore 18.00

Sabato 14 marzo – MILANO, Anteo Palazzo del Cinema (Piazza XXV Aprile, 8) – dalle 14.30

L’accesso all’evento è riservato esclusivamente ai possessori del nuovo disco. Qualora non si sia ancora in possesso della copia fisica, sarà sufficiente esibire la ricevuta d’acquisto, cartacea o digitale. I minori possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. L’accesso alla sala per la visione del cortometraggio sarà consentito fino a esaurimento posti, in base alla capienza massima prevista dalle norme di sicurezza.

L’esperienza instore, invece, sarà garantita a tutti i possessori del disco presenti, indipendentemente dalla partecipazione alla proiezione.

FULMINACCI, “CALCINACCI”: LA TRACKLIST

Oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Calcinacci sarà disponibile anche nei seguenti formati fisici: CD, in doppia versione standard e autografato, e Doppio Vinile, in doppia versione standard e deluxe.

A seguire la tracklist e i featuring del disco:

Indispensabile Maledetto me Stupida sfortuna Da qualche parte in Italia Casomai Fantasia 2000 feat. Franco126 Niente di particolare Meno di zero Tutto bene Mitomani feat. Tutti Fenomeni Sottocosto Nulla di stupefacente L’avventura

PALAZZACCI TOUR 2026 E FULMINACCI ALL’APERTO: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Palazzacci Tour 2026 e del Fulminacci All’Aperto Tour 2026, entrambi prodotti e organizzati da Magellano Concerti:

PALAZZACCI TOUR 2026

9 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

FULMINACCI ALL’APERTO TOUR 2026

23 giugno 2026 – PADOVA, Sherwood Festival

25 giugno 2026 – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

26 giugno 2026 – PISA, Pisa Summer Knights

28 giugno 2026 – SERVIGLIANO (FM), NoSound Fest

2 luglio 2026 – BOLOGNA, Sequoie Music Park

9 agosto 2026 – MELPIGNANO (LE), Sei Festival

10 agosto 2026 – LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

12 agosto 2026 – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest

21 agosto 2026 – ALGHERO, Alguer Summer Fest

30 agosto 2026 – MANTOVA, Mantova Summer Festival

Foto di copertina a cura di Filiberto Signorello