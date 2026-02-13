13 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
13 Febbraio 2026

Fulminacci a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna”: testo e significato

Autori, album, duetto e tutti i dettagli sulla partecipazione di Fulminacci al Festival di Sanremo 2026

Artista del mese di All Music Italia
Fulminacci al Festival di Sanremo 2026
Fulminacci è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Stupida sfortina – il significato della canzone

Nel brano Stupida sfortuna, Fulminacci parla di Una passeggiata notturna, in cui ogni passo è una ricerca: di qualcosa, di qualcuno, di sé stessi. Il percorso è un vero e proprio labirinto ad ostacoli, tra ombre e luci, dubbi e intuizioni, dove ogni difficoltà diventa parte del viaggio e ogni incontro inatteso può cambiare la direzione.

Testo di “Stupida sfortuna” – Fulminacci

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Stupida sfortuna”

Autori e compositori: Fulminacci
Editori: Maciste Dischi, Universal Music Publishing Ricordi, Puro
Produzione: *PRODUTTORE/I*

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il nuovo disco si chiama Calcinacci ed esce venerdì 13 marzo per Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy.

IL TOUR

Ad aprile 2026 partirà da Roma il PALAZZACCI TOUR 2026, nuova tappa del percorso di crescita dell’artista e ulteriore conferma della sua solidità live. Fulminacci, che nel 2019 ha conquistato la Targa Tenco per l’Opera Prima, negli anni ha dimostrato di essere un performer capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma.

Queste le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

  • 09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport
  • 11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope
  • 15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum
  • 18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

Quante volte Fulminacci ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Fulminacci.

  • 2021 – Santa Marinella – 16° – BIG

Il duetto di Fulminacci nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Fulminacci si esibirà con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole di Mina e Alberto Lupo, un brano del 1972 che racconta la frustrazione femminile di fronte a un uomo che lusinga con vane promesse sottolineando l’incomunicabilità e la distanza emotiva.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10
Media voto della stampa: 6,93

Quando canta Fulminacci a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

 

All Music Italia

Cerca su A.M.I.