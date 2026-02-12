12 Febbraio 2026
Fulminacci annuncia “Calcinacci”: nuovo album il 13 marzo con Franco126 e Tutti Fenomeni

Annunciate anche le date del Palazzacci Tour 2026.

FULMINACCI annuncia CALCINACCI, il nuovo album in uscita il 13 marzo: dentro anche il brano di Sanremo 2026 Stupida sfortuna.

Tassello dopo tassello, Fulminacci è pronto a svelare il mosaico completo. Si chiama Calcinacci il nuovo album del cantautore, in uscita venerdì 13 marzo per Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy.

L’annuncio arriva nei giorni che precedono la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano Stupida sfortuna. Un disco che si presenta come una raccolta di frammenti, macerie quotidiane osservate con ironia e trasformate in racconto.

Se la vita è fatta di piccoli crolli e imperfezioni, Calcinacci è il modo in cui Fulminacci li guarda, ci ride sopra e poi prova a ricostruire.

CALCINACCI, il nuovo album di Fulminacci

Il nuovo progetto attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma. Fulminacci si sofferma su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari.

Dentro il disco convivono ironia spiazzante e malinconia leggera. Le canzoni accettano le contraddizioni, si sporcano le mani con l’imperfezione e la trasformano in cifra stilistica. È un lavoro che ride delle proprie sventure, senza mai perdere profondità.

A completare il mosaico ci sono due collaborazioni speciali: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due presenze affini per sensibilità e visione, che arricchiscono l’universo narrativo dell’album senza snaturarne l’identità.

La produzione – ad eccezione di Nulla di stupefacente, affidata a okgiorgio, è curata interamente da Golden Years, che accompagnerà Fulminacci anche sul palco dell’Ariston in qualità di direttore d’orchestra.

Dal punto di vista sonoro, Calcinacci intreccia pop, dettagli elettronici e momenti acustici, in una sequenza di istantanee che costruiscono un racconto coerente e personale.

Fulminacci copertina nuovo album Calcinacci

La tracklist di CALCINACCI

  1. Indispensabile
  2. Maledetto me
  3. Stupida sfortuna
  4. Da qualche parte in Italia
  5. Casomai
  6. Fantasia 2000 feat. Franco126
  7. Niente di particolare
  8. Meno di zero
  9. Tutto bene
  10. Mitomani feat. Tutti Fenomeni
  11. Sottocosto
  12. Nulla di stupefacente
  13. L’avventura

L’album sarà disponibile in formato fisico in: CD (versione standard e autografata) e doppio vinile (versione standard e deluxe).

PALAZZACCI TOUR 2026: le date

Ad aprile 2026 partirà da Roma il PALAZZACCI TOUR 2026, nuova tappa del percorso di crescita dell’artista e ulteriore conferma della sua solidità live. Fulminacci, che nel 2019 ha conquistato la Targa Tenco per l’Opera Prima, negli anni ha dimostrato di essere un performer capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma.

Queste le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

  • 09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport
  • 11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope
  • 15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum
  • 18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum



