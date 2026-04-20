20 Aprile 2026
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Frah Quintale, “Aranciata”: testo e significato del brano che smonta la rabbia post-rottura

Il singolo prodotto da Mace esce il 24 aprile ed è stato anticipato durante la tournée nei palasport PALAZZETTI'26

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Frah Quintale - Aranciata
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Testo e significato di Aranciata, il nuovo singolo di Frah Quintale, in uscita il 24 aprile 2026 per Undamento/Warner Music Italia. Il brano, prodotto da Mace, è stato anticipato in esclusiva durante il walkout della tournée PALAZZETTI’26, la prima nei palasport per il cantautore bresciano, che ha registrato il sold out a Milano, Roma, Napoli e Padova.

Frah QuintaleAranciata: il significato del brano

Aranciata racconta le macerie emotive di una relazione appena chiusa. Lo sguardo è lucido, quasi chirurgico: al centro c’è la rabbia che si traveste da corazza, la tentazione di rispondere al dolore con la rigidità. Tagliare netto col passato, fare a pezzi i ricordi, attaccare prima di essere colpiti. Una strategia difensiva che il brano smonta pezzo dopo pezzo, mostrandone la fragilità nascosta.

Frah Quintale lo racconta con le sue parole: “Aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Racconta di come questo mondo sempre più armato, ci abbia fatto credere che attaccare sia il miglior modo per difendersi e fare a pezzi il passato sia il modo meno doloroso per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce dal retrogusto amaro di questo brano.”

La produzione di Mace lavora su questo contrasto. Il titolo stesso – dolce, estivo, quasi infantile – stride con il contenuto del pezzo. Un retrogusto amaro, appunto, che richiama quella sensazione di zucchero in bocca quando dentro è tutto acido. La scrittura resta fedele alla cifra di Frah Quintale: immagini concrete, frasi brevi che funzionano come istantanee, il tono di chi parla a se stesso più che al pubblico.

Il singolo arriva dopo Amor Proprio, l’album uscito il 10 ottobre 2025 che ha segnato una svolta nel racconto personale dell’artista. Undici tracce con le collaborazioni di Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy, tutte orientate sulla ricerca di equilibrio dopo una fase di solitudine consapevole. Aranciata prosegue su quella linea, ma sposta il fuoco dalla guarigione alla ferita ancora aperta.

Copertina del singolo Aranciata di Frah Quintale, illustrazione con arance intere e a spicchi su sfondo azzurro con rete rossa e stella marina, realizzata in tecnica mista dall'artista

Il testo di Aranciata

Il testo completo di “Aranciata” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 24 aprile 2026, giorno di uscita del singolo.

Frah Quintale Summer Tour 2026: tutte le date

Aranciata anticipa i nuovi appuntamenti dal vivo del Summer Tour ’26, prodotto da Live Nation, che toccherà i principali festival estivi italiani.

  • 3 luglio 2026 – Pordenone, Parco San Valentino
  • 4 luglio 2026 – Alba (CN), Collisioni
  • 9 luglio 2026 – Brescia, Brescia Summer Music
  • 10 luglio 2026 – Padova, Sherwood Festival
  • 12 luglio 2026 – Bologna, Sequoie Music Park
  • 15 luglio 2026 – Genova, Altraonda Festival
  • 17 luglio 2026 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival
  • 19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
  • 21 luglio 2026 – Salerno, SalernoSounds
  • 22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival
  • 23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini
  • 25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival
  • 27 luglio 2026 – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano
  • 1 agosto 2026 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival

 

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