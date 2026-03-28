28 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
28 Marzo 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 13/2026: Nayt spinge forte, Achille Lauro delude

Nayt piazza doppio colpo in alto, nuove entrate forti e un’uscita attesa non entra in Top 20

Classifiche di Oriana Meo
classifica Spotify YouTube settimana 13 2026 Nayt Achille Lauro
Condividi su:

La settimana 13/2026 si apre con una fotografia chiara solo in superficie: in cima cambia poco, ma appena si scende iniziano a succedere cose interessanti. Alcuni brani continuano a tenere senza sforzo, mentre altri iniziano a perdere terreno sotto la spinta delle nuove uscite.

C’è chi resta fuori dalla Top 20 nonostante un ritorno molto atteso e chi invece fa il percorso opposto: Nayt piazza un ingresso diretto nelle zone alte e contemporaneamente riporta in alto anche un altro brano, firmando il movimento più forte della settimana. Intorno, diversi nomi iniziano a scivolare, segnale che qualcosa si sta davvero muovendo.

La sensazione è quella di una classifica che sta cambiando pelle: la vetta resta stabile, ma il resto è sempre meno prevedibile. E proprio lì, tra salite improvvise e frenate inattese, si nasconde il cuore della settimana.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 27 marzo (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

La scaletta ufficiale della seconda puntata di Canzonissima 2026 1

Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Madame, Blanco ed Elisa, Cioffi e Noemi, Nicolò Filippucci e The Kolors tra i protagonisti della New Music Friday del 27 marzo 2026 2

New Music Friday 27 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con The Kolors, Blanco, Elisa, Madame, Willie Peyote e Tosca
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 3

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Wax in una scena del video di "Favola a metà" mentre bacia un ragazzo 4

Wax e il bacio che fa discutere: siamo sicuri che questa sia la provocazione di cui abbiamo bisogno?
New Music Friday 27 marzo: singoli più attesi settimana 13/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 27 marzo 2026
Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO". Ok è il nuovo singolo 6

Madame, "OK": l'incapacità di dire di no e l'accondiscendenza che diventa una gabbia
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Blanco ed Elisa insieme per il singolo Ricordi 8

Blanco annuncia "Ricordi" con Elisa, nuovo estratto da Ma'
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 9

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 10

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour

Cerca su A.M.I.