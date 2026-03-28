Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 13/2026: Nayt spinge forte, Achille Lauro delude

La settimana 13/2026 si apre con una fotografia chiara solo in superficie: in cima cambia poco, ma appena si scende iniziano a succedere cose interessanti. Alcuni brani continuano a tenere senza sforzo, mentre altri iniziano a perdere terreno sotto la spinta delle nuove uscite.

C’è chi resta fuori dalla Top 20 nonostante un ritorno molto atteso e chi invece fa il percorso opposto: Nayt piazza un ingresso diretto nelle zone alte e contemporaneamente riporta in alto anche un altro brano, firmando il movimento più forte della settimana. Intorno, diversi nomi iniziano a scivolare, segnale che qualcosa si sta davvero muovendo.

La sensazione è quella di una classifica che sta cambiando pelle: la vetta resta stabile, ma il resto è sempre meno prevedibile. E proprio lì, tra salite improvvise e frenate inattese, si nasconde il cuore della settimana.