23 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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23 Marzo 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 27 marzo 2026

Dal pop all’urban fino alla scena indipendente: tutte le nuove uscite italiane del New Music Friday del 27 marzo.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 27 marzo: singoli più attesi settimana 13/2026
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Settimana 13 del 2026. Il Radio Date questa settimana porta i nuovi singoli italiani pronti per il New Music Friday. Il mercato discografico accelera con nuove uscite e strategie radio.

Tra inediti pop, urban esplosivo e chicche indie, il calendario si arricchisce giorno dopo giorno. L’elenco resta in costante aggiornamento con le comunicazioni ufficiali in arrivo.

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