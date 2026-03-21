21 Marzo 2026
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Oriana Meo
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21 Marzo 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 12/2026: Madame entra in Top 20, Annalisa resta fuori

Madame irrompe nella classifica, i sanremesi perdono terreno

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 12/2026 Madame Disincanto
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Dopo l’assestamento post-Festival di Sanremo, la settimana 12/2026 accelera il ricambio nella Top 20 FLOW: i brani dell’Ariston calano a 15 su 20 (da 17), con outsider come Olly, Achille Lauro e Madame che irrompono grazie a rimonte e l’unica nuova entrata al #18.

La vetta resta blindata con Samurai Jay, Sayf e i sanremesi top, ma la zona centrale si rimescola: salite decise per TonyPitony e Geolier, discese per Nayt e Arisa. Il pubblico streaming sembra passare oltre la fase post-televisiva, premiando tenute e ritorni.

La STOCK conferma la stabilità: Samurai Jay domina, sanremesi forti in alto ma cedono in coda a TonyPitony e Pyrex, segnale di un equilibrio che si consolida.

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