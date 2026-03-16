New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 20 marzo 2026

Settimana 12 del 2026. Il Radio Date questa settimana porta i nuovi singoli italiani pronti per il New Music Friday. Il mercato discografico accelera con uscite fresche e strategie radio.
Tra inediti pop, urban esplosivo e chicche indie, il calendario si arricchisce giorno dopo giorno. L’elenco resta in costante aggiornamento con le comunicazioni ufficiali in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 13 marzo 2026 firmate da Alvise Salerno.
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti