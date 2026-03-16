16 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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16 Marzo 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 20 marzo 2026

Dal pop all’urban fino alla scena indipendente: tutte le nuove uscite italiane del New Music Friday del 20 marzo.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 20 marzo: singoli più attesi settimana 12/2026
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Settimana 12 del 2026. Il Radio Date questa settimana porta i nuovi singoli italiani pronti per il New Music Friday. Il mercato discografico accelera con uscite fresche e strategie radio.

Tra inediti pop, urban esplosivo e chicche indie, il calendario si arricchisce giorno dopo giorno. L’elenco resta in costante aggiornamento con le comunicazioni ufficiali in arrivo.

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