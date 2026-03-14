14 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
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14 Marzo 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 11/2026: Samurai Jay domina, Patty Pravo non decolla

I brani di Sanremo restano dominanti nello streaming italiano, ma la Top 20 inizia a muoversi: Samurai Jay resta in vetta mentre emergono i primi segnali di riequilibrio.

Classifiche di Oriana Meo
classifica Spotify YouTube settimana 11 2026 Samurai Jay Patty Pravo streaming Italia titolo immagine: Top & Flop classifica Spotify YouTube settimana 11 2026
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Dopo l’impatto iniziale del Festival di Sanremo, la settimana 11/2026 mostra i primi segnali di assestamento. I brani passati dal palco dell’Ariston restano largamente dominanti nello streaming, ma la loro presenza nella Top 20 FLOW scende leggermente rispetto alla settimana precedente.

La parte alta della classifica rimane stabile, mentre nella zona centrale iniziano a comparire alcuni movimenti che raccontano un pubblico ormai oltre la fase di ascolto immediatamente successiva al Festival. Alcuni titoli consolidano la propria posizione, altri iniziano invece a perdere terreno dopo l’esposizione televisiva.

Anche la classifica STOCK riflette questo scenario. I brani sanremesi continuano a occupare la maggior parte delle posizioni, ma emergono i primi segnali di riequilibrio con alcune uscite esterne che tornano lentamente a guadagnare spazio nella graduatoria.

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