Jo Squillo e Sabrina Salerno portarono Siamo donne tra i Campioni del Festival di Sanremo 1991. Il 45 giri uscì lo stesso anno per Casablanca, con una versione strumentale sul lato B. All’Ariston arrivò tredicesimo su venti, in classifica singoli salì fino all’undicesimo posto: da lì in poi è diventata la canzone di quell’edizione che si continua a cantare. Di seguito il testo e il significato del brano.

Il significato di Siamo donne di Jo Squillo e Sabrina Salerno

La prima cosa che si scopre guardando i crediti della stampa originale è che Siamo donne ha una firma sola: Giovanna Coletti, cioè Jo Squillo all’anagrafe. Testo e musica, senza cofirme. È una canzone che una donna ha scritto per sé e per un’altra e che è diventata un inno generazionale al femminile.

Chi la scrive, nel 1991, ha alle spalle il punk milanese: Jo Squillo aveva fondato le Kandeggina Gang al centro Santa Marta di Milano e il gruppo aveva pubblicato il suo unico singolo per la Cramps nel 1980. Dieci anni dopo la stessa persona porta all’Ariston un pezzo pop da classifica, e le provocazioni di partenza restano dentro la scrittura.

Sabrina Salerno, dall’altra parte, a Sanremo non voleva andarci. Lo ha raccontato a noi in una lunga intervista: “Me lo avevano chiesto varie volte, ma io venivo dalla dance e Sanremo non c’entrava molto con la mia proposta. Poi arrivò Jo con quel brano e coincise con la mia voglia comunque di fare altro“. La reazione al primo ascolto fu netta: “Ma sei impazzita?“. Poi si convinse: “Lei però ci credeva e mi fidai di lei“.

Il tema del brano sta tutto in quella diffidenza. Nel 1991 Jo Squillo e Sabrina Salerno erano due artiste che il pubblico televisivo identificava con l’immagine prima che con la musica, e la canzone mette proprio loro nella posizione di dire che l’aspetto non è il metro di misura di una persona. Detto da altre due sarebbe stato un messaggio. Detto da loro era una presa di posizione sulla propria carriera.

Analisi: perché ha retto trentacinque anni

Il congegno è quello dello slogan cantato: un ritornello corto, ripetibile, che si impara al primo ascolto e che funziona anche staccato dal disco. È la ragione per cui il brano è sopravvissuto al proprio piazzamento.

A Sanremo finì dietro a dodici canzoni. In classifica singoli arrivò undicesimo, davanti a Rossana Casale, Enzo Jannacci ed Eduardo De Crescenzo, che all’Ariston lo avevano preceduto.

Nel marzo 2021, per i trent’anni, le due hanno inciso una nuova versione con un videoclip realizzato insieme a Netflix per il lancio di Sky Rojo, la serie di Álex Pina sulla fuga di tre donne dal loro sfruttatore. Una piattaforma che nel 2021 sceglie una canzone italiana del 1991 per raccontare quella storia dice del brano più di ogni recensione dell’epoca.

Sabrina Salerno lo ha raccontato così, sempre nella nostra intervista: “Siamo donne è diventato evergreen, molto più di altre canzoni che in quel festival andarono meglio di noi“. E poi: “Il tempo è stato galantuomo nei confronti di quel brano“.

L’arrangiamento originale è di Mario Natale e Roberto Turatti, la produzione di Gianni Muciaccia, il missaggio di Silvio Melloni al N.T.M. Studio. Il videoclip del 1991 lo diresse Stefano Salvati. Il brano entrò poi nella ristampa 1991 di Over the Pop, terzo album di Sabrina Salerno.

Tutta la classifica dell’edizione, Campioni e Novità, è nel nostro racconto completo di Sanremo 1991.

Credits del brano ▸ Artista · Jo Squillo e Sabrina Salerno

· Jo Squillo e Sabrina Salerno ▸ Titolo · Siamo donne

· Siamo donne ▸ Autori (testo) · Giovanna Coletti

· Giovanna Coletti ▸ Compositori (musica) · Giovanna Coletti

Testo di Siamo donne di Jo Squillo e Sabrina Salerno

C’è chi dice che l’amore oggi non ha più valore

Perché solo ai soldi pensa e alla fine mangia in mensa

Burattini incravatattati da un milione e mezzo al mese

Su e giù per la città sulla jeep a fare spese

Attento che cadi, attento che cadi

Attento che cadi, attento che cadi

C’è chi dice che l’amore oggi è in trasformazione

Tipica mentalità, manager di società

C’è chi insegue una carriera, poi a casa è cameriera

C’è chi muore dall’invidia, chi lavora nei mass media

Ma che vita vuoi, in che mondo sei

Siamo donne, oltre le gambe c’è di più

Donne, donne, un universo immenso e più, oh oh

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

C’è chi al mondo è un egoista e chi invece è un pacifista

C’è chi no, non cresce mai e si trova in mezzo ai guai

Chi ha la testa sulla luna e poi sfida la fortuna

C’è chi guarda nel passato e chi invece è già cambiato

Attento che cadi, attento che cadi

Attento che cadi, attento che cadi

Ma che vita vuoi, in che mondo sei

Siamo donne, oltre le gambe c’è di più

Donne, donne, un universo immenso e più

Senza donne ma sai che noia qui in città

Donne, donne, la vita gira un po’ di più

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah

Siamo donne, oltre le gambe c’è di più

Donne, donne, un universo immenso e più

Senza donne ma sai che noia qui in città

Donne, donne, la vita gira un po’ di più

Attento che cadi

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Siamo donne: domande frequenti

Chi ha scritto Siamo donne?

Testo e musica sono firmati da Giovanna Coletti, nome all’anagrafe di Jo Squillo. È l’unica firma sulla stampa originale del 45 giri.

In che posizione arrivò Siamo donne a Sanremo 1991?

Tredicesima su venti fra i Campioni. Il Festival fu vinto da Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme.

Di che anno è Siamo donne?

Del 1991. Il 45 giri uscì per Casablanca in concomitanza con il Festival. Nel marzo 2021 Jo Squillo e Sabrina Salerno ne hanno inciso una nuova versione per il lancio della serie Netflix Sky Rojo.