Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 9 Settembre: applausi per il ritorno, aperto e melodioso, di Tiziano Ferro e per l’originalità dei Marlene Kuntz

Nuovi singoli le pagelle del 9 settembre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Nuova tornata di pagelle e guarda un po’? Arriva un’uscitona! Il nuovo ed attesissimo singolo di Tiziano Ferro guida le tante uscite della settimana. Arriva poi anche la nuova di Francesca Michielin, il ritorno dei Marlene Kuntz, di Virginio vicinissimo con questo brano al mondo del cinema e di una nuova collaborazione internazionale per Sabrina Salerno ed una invece tutta italica ( oops i did it again ) per Sarah Jane Morris fra gli altri.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la golden song della settimana. E se non fosse solo una?

Cliccate in basso su continua per le prime pagelle nuovi singoli.