“Bollente”: ritmo, passione e Mykonos per il brano dell’estate di Ludwig e Sabrina Salerno

Ludwig e Sabrina Salerno, Bollente testo e significato del brano per l’estate 2025.

Dal 13 giugno arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo firmato da Ludwig e Sabrina Salerno, pubblicato su etichetta M&P.

Un incontro generazionale e fuori dagli schemi, quello tra Ludwig, tra i volti più noti del pop-urban italiano, e Sabrina Salerno, icona assoluta della pop dance dagli anni ’80 a oggi. Il risultato? Bollente, un brano che proverà a diventare uno dei tormentoni dell’estate, tra spiagge, aperitivi, tramonti e balli sotto le stelle.

ludwig e sabrina salerno – Testo e significato di Bollente

Bollente è un concentrato di ritmo, sensualità e good vibes. Un pezzo nato per le notti estive: sound tropicale, beat incalzante e un ritornello che resta subito in testa. La frase chiave “io e te baby” è semplice quanto efficace: un hook pensato per diventare virale su TikTok, suonato a tutto volume in auto o sotto l’ombrellone.

Il brano racconta un incontro estivo carico di tensione e attrazione, tra sguardi complici, desiderio e leggerezza. Niente promesse, solo il desiderio di vivere il momento, lasciandosi andare al caldo, alla musica, alla voglia di evasione. È un inno alla complicità, alla libertà, a quel fuoco che solo l’estate sa accendere.

Il videoclip: caldo, glamour e Mykonos

Ad accompagnare il singolo un videoclip – neanche a dirlo – bollente, girato a Mykonos, tra scorci mozzafiato, mare cristallino e atmosfere da party internazionale. Un mix di energia, colori e sensualità che rende perfettamente l’idea del mood del brano.

Con Bollente, Ludwig e Sabrina Salerno uniscono nostalgia e modernità, groove e ironia, dando vita a una traccia perfetta per scatenarsi ovunque. E no, non mancheranno sorrisi e qualche ammiccamento… “E no, e ridi!”

ludwig e sabrina salerno – Testo

In arrivo venerdì 13 giugno