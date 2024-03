Da Irene Grandi a Laura Pausini, da Patty Pravo ad Emma… tutte le donne di Vasco Rossi

L’8 marzo porta con sé un nuovo brano interpretato da una donna, Denise Faro, e scritto per lei dal re dei rocker, Vasco Rossi. Il Blasco torna così a firmare una canzone per una donna come già fatto in passato con molte voci femminili del panorama musicale italiano.

Il brano di Denise Faro, “Libera e se mi va“, lancia un messaggio importante, soprattutto agli uomini: Una donna deve sentirsi libera e essere rispettata. Sempre, quando dice no e…anche quando dice sì.

Non è la prima volta che Vasco sente e descrive esattamente quello che vivono le donne in diversi momenti della loro età.

Qualche anno fa in “Vuoto a perdere”, scritta per la voce di Noemi, raccontava di una donna alle prese con il cambiamento del proprio corpo e in cerca del suo nuovo fascino. Nel 2020 Irene Grandi portava invece a Sanremo “Finalmente io” che parla di un ulteriore passo verso la libertà della donna, la sua piena accettazione di sé.

“Libera e se mi va” chiude quindi l’ideale trilogia, sfumature di donne una diversa dall’altra, ma tutte in evoluzione.

Sono diverse tra loro le donne per cui Vasco Rossi ha scritto canzoni nel corso degli anni, se volete scoprirle tutte, cliccate in basso su continua.