Il quarantesimo Festival di Sanremo si chiuse il 3 marzo 1990 con la vittoria dei Pooh con Uomini soli. L’edizione si svolse dal 28 febbraio al 3 marzo al Palafiori di Sanremo, con la conduzione di Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. La direzione artistica era di Adriano Aragozzini. Sul podio anche Toto Cutugno, secondo con Gli amori, e Amedeo Minghi e Mietta, terzi con Vattene amore.

Il Festival lo vinsero i Pooh. Ma la canzone del 1990 rimasta nella cultura popolare italiana, quella che ancora oggi viene citata da chi non ha mai comprato un disco, arrivò terza.

Sanremo 1990: la classifica finale

Debutta il regolamento con il quale gli artisti in gara avevano la possibilità di far eseguire il loro brano da un artista straniero, tuttavia pochi di loro lo incisero successivamente.

Il regolamento, inoltre, prevedeva la categoria Campioni composta da venti artisti, tutti finalisti. La categoria Novità, invece, era composta da sedici artisti di cui dieci finalisti.

Durante la serata finale fu svelato solo il podio: tutte le altre posizioni uscirono nei giorni successivi, ed è il motivo per cui su molti almanacchi del Festival la classifica del 1990, come per l’edizione del 1991, si ferma ai primi tre. Qui sotto, invece, trovate la graduatoria completa dei venti Campioni, dal primo al ventesimo posto.

Festival di Sanremo 1990 · Classifica finale Pos. Artista Canzone 1º Pooh Uomini soli 2º Toto Cutugno Gli amori 3º Amedeo Minghi e Mietta Vattene amore 4º Anna Oxa Donna con te 5º Marcella e Gianni Bella Verso l’ignoto 6º Mia Martini La nevicata del ’56 7º Mango Tu… sì 8º Francesco Salvi A 9º Caterina Caselli Bisognerebbe non pensare che a te 10º Riccardo Fogli Ma quale amore 11º Sandro Giacobbe Io vorrei 12º Paola Turci Ringrazio Dio 13º Milva Sono felice 14º Grazia Di Michele Io e mio padre 15º Peppino Di Capri Evviva Maria 16º Eugenio Bennato e Tony Esposito Novecento Aufwidersehen 17º Ricchi e Poveri Buona giornata 18º Lena Biolcati Amori 19º Mino Reitano Vorrei 20º Christian Amore

Gli abbinamenti con gli ospiti internazionali

Festival di Sanremo 1990 · Abbinamenti con ospiti internazionali Pos. Artista Canzone 1º Pooh – Dee Dee Bridgewater Uomini soli – Angel of the night 2º Toto Cutugno – Ray Charles Gli amori – Good love gone bad 3º Amedeo Minghi e Mietta – Nikka Costa Vattene amore – All for the love # Francesco Salvi – Papa Winnie A – A # Christian – Eddie Kendriks Amore – Amore # Lena Biolcati – Gilbert Montagné Amori – Elle avait # Caterina Caselli – Miriam Makeba Bisognerebbe non pensare che a te – Give me a reason # Ricchi e Poveri – Jorge Ben Buona giornata – Boa jornada # Anna Oxa – Kaoma Donna con te – Donna con te # Peppino Di Capri – Kid Creole & The Coconuts Evviva Maria – Nobody does the lambada like my mother and my father # Grazia Di Michele – Nicolette Larson Io e mio padre – Me and my father # Sandro Giacobbe – America Io vorrei – Last two to dance # Riccardo Fogli – Sarah Jane Morris Ma quale amore – Speak to me of love # Mia Martini – Manuel Mijares La nevicata del ’56 – La nevada # Eugenio Bennato e Tony Esposito – Moncada Novecento Aufwiedersen – Novecento Aufwiedersen # Paola Turci – Toquinho Ringrazio Dio – Nas asas de un violao # Milva – Sandie Shaw Sono felice – Deep Joy # Mango – Leo Sayer Tu… sì… – The moth and the flame # Marcella e Gianni Bella – La Toya Jackson Verso l’ignoto – You and me # Mino Reitano – Valeria Linch Vorrei – Quisiera

Le Novità di Sanremo 1990

Sedici artisti in gara, dieci dei quali finalisti. Vinse Marco Masini con Disperato. Debuttarono Silvia Mezzanotte e Rosalinda Celentano. Marco Masini da quel Festival non si è più fermato: nel 2026 è di nuovo nei palasport con il Marco Masini Live.

Festival di Sanremo 1990 · Novità Pos. Artista Canzone 1º Marco Masini Disperato 2º Franco Fasano Vieni a stare qui 3º Gianluca Guidi Secondo te Finalista Armando De Razza La lambada strofinera Finalista Rosalinda Celentano L’età dell’oro Finalista Dario Gay Noi che non diciamo mai mai Finalista Silvia Mezzanotte Sarai grande Finalista Future Ti dirò Finalista Beppe De Francia e Bea Giannini Una storia da raccontare Finalista Lijao Un cielo che si muove Non Finalista Lipstick Che donne saremo Non Finalista Rosè Crisci Favolando Non Finalista Elite Malinconia d’ottobre Non Finalista Proxima Oh dolce amor! Non Finalista Maurizio Della Rosa Per curiosità Non Finalista Sergio Laccone Sbandamenti

I premi di Sanremo 1990

Premio della Critica, Campioni : La nevicata del ’56 di Mia Martini

: di Premio della Critica, Novità: Disperato di Marco Masini

Il Premio della Critica porta il nome di Mia Martini dal 1996, l’anno dopo la sua morte, e lei resta fra i pochi ad averlo vinto più di una volta.

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1990 rimaste nel tempo

Il 1990 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e all’epoca le soglie erano diverse da quelle di oggi: un disco d’oro si otteneva con volumi di vendita fisica che non hanno alcun rapporto con gli stream attuali. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge, e va detto.

Nel database FIMI consultabile ad oggi risultano certificati oro, nel 2021, il brano dei vincitori Pooh Uomini soli e nel 2023 Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta, per tutti gli altri artisti non si registrano certificazioni riferite a quell’edizione. Fanno due Campioni su venti, e nessuna delle sedici Novità. Questo dato non dice quanto vendettero quelle canzoni nel 1990: ma rileva che i dischi di allora non sono mai stati riconteggiati con i criteri di oggi. Per il confronto tra le edizioni sul piano delle vendite rimandiamo al pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.

Vattene amore è il caso più evidente. Arrivò terza, dietro Pooh e Toto Cutugno, ma è il brano di quell’edizione che ha continuato a circolare più a lungo fuori dalla musica: la certificazione oro le è arrivata nel 2023, trentatré anni dopo la gara, quando ormai il suo ritornello era entrato nel parlato comune. Nel dicembre 2023, in un’intervista a Corriere.it, Mietta ha raccontato che quel brano al Festival avrebbe dovuto cantarlo da sola: il duetto con Amedeo Minghi nacque quando un altro gruppo minacciò causa a gara già impostata.

I Pooh non hanno mai smesso: nel 2026 sono tornati dal vivo con il tour dei sessant’anni.

Oltre al podio, gli altri brani che ancora oggi si cantano e si collegano a quell’edizione e ottennero un discreto successo: La nevicata del ’56 di Mia Martini, Donna con te di Anna Oxa, Sono felice di Milva e Verso l’ignoto di Marcella e Gianni Bella.

Il caso Patty Pravo: si ritira a pochi giorni dalla gara

Anna Oxa sostituì Patty Pravo a pochi giorni dalla gara e si piazzò al quarto posto della classifica finale con Donna con te che doveva essere interpretato da Nicoletta Strambelli.

Per Anna Oxa quel quarto posto arrivava un anno dopo la vittoria del 1989 con Fausto Leali, e si aggiungeva a una carriera sanremese cominciata nel 1978 con Un’emozione da poco. Patty Pravo non si fermò: è tornata dal vivo anche di recente, con l’Opera Tour chiuso a Roma.

Le altre storie di quell’edizione.

Due debuttanti in gara: Grazia Di Michele ed Eugenio Bennato .

ed . Toto Cutugno arrivò per il quarto anno di fila, secondo in classifica.

arrivò per il quarto anno di fila, secondo in classifica. Marcella e Gianni Bella parteciparono in coppia come per il Festival 2008.

parteciparono in coppia come per il Festival 2008. Eugenio Bennato debutta in gara in coppia con Tony Esposito , tornerà in gara nel 2018 in coppia con Tony Servillo .

debutta in gara in coppia con , tornerà in gara nel 2018 in coppia con . Le Lipstick erano il primo gruppo rock interamente composto da donne in gara al Festival e si definivano "terribili, esplosive e cattivissime". Solo nel 2026 sarebbe arrivata la prima vera band al femminile tra i Big: le Bambole di pezza .

erano il primo gruppo rock interamente composto da donne in gara al Festival e si definivano "terribili, esplosive e cattivissime". Solo nel 2026 sarebbe arrivata la prima vera band al femminile tra i Big: le . Per la prima volta padre e figlio erano sullo stesso palco ma con ruoli differenti: Johnny Dorelli come presentatore ed il figlio Gianluca Guidi in gara tra le Novità

Sul fronte degli ascolti, il Festival 1990 fece registrare una media di 14.315.750 spettatori con il 63,88% di share: tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti. L’edizione conquistò anche il Telegatto come Miglior trasmissione musicale dell’anno.

Le altre edizioni del Festival

Sanremo 1990 si svolse al Palafiori, perché il Teatro Ariston era in ristrutturazione, e apre il decennio che stiamo ricostruendo edizione per edizione. L’edizione precedente, quella del 1989, non ha ancora una sua pagina d’archivio su All Music Italia: qui sotto ci sono quelle già online.

Tutte le edizioni, dalla prima a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo.

Sanremo 1990: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1990?

Il Festival di Sanremo 1990 è stato vinto dai Pooh con Uomini soli.

Chi presentava Sanremo 1990?

La conduzione fu affidata a Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1990?

Tra i Campioni gareggiarono, fra gli altri, Pooh, Toto Cutugno, Amedeo Minghi, Mietta, Anna Oxa, Marcella, Gianni Bella, Mia Martini, Mango, Caterina Caselli, Riccardo Fogli, Sandro Giacobbe, Paola Turci, Milva, Peppino Di Capri, Ricchi e Poveri, Mino Reitano e Christian. Tra le Novità Marco Masini, Silvia Mezzanotte e Franco Fasano.

Chi ha vinto le Novità a Sanremo 1990?

La categoria Novità fu vinta da Marco Masini con Disperato.

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