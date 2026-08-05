Il quarantesimo Festival di Sanremo si chiuse il 3 marzo 1990 con la vittoria dei Pooh con Uomini soli. L’edizione si svolse dal 28 febbraio al 3 marzo al Palafiori di Sanremo, con la conduzione di Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. La direzione artistica era di Adriano Aragozzini. Sul podio anche Toto Cutugno, secondo con Gli amori, e Amedeo Minghi e Mietta, terzi con Vattene amore.
Il Festival lo vinsero i Pooh. Ma la canzone del 1990 rimasta nella cultura popolare italiana, quella che ancora oggi viene citata da chi non ha mai comprato un disco, arrivò terza.
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Sanremo 1990: la classifica finale
Debutta il regolamento con il quale gli artisti in gara avevano la possibilità di far eseguire il loro brano da un artista straniero, tuttavia pochi di loro lo incisero successivamente.
Il regolamento, inoltre, prevedeva la categoria Campioni composta da venti artisti, tutti finalisti. La categoria Novità, invece, era composta da sedici artisti di cui dieci finalisti.
Durante la serata finale fu svelato solo il podio: tutte le altre posizioni uscirono nei giorni successivi, ed è il motivo per cui su molti almanacchi del Festival la classifica del 1990, come per l’edizione del 1991, si ferma ai primi tre. Qui sotto, invece, trovate la graduatoria completa dei venti Campioni, dal primo al ventesimo posto.
|Pos.
|Artista
|Canzone
|1º
|Pooh
|Uomini soli
|2º
|Toto Cutugno
|Gli amori
|3º
|Amedeo Minghi e Mietta
|Vattene amore
|4º
|Anna Oxa
|Donna con te
|5º
|Marcella e Gianni Bella
|Verso l’ignoto
|6º
|Mia Martini
|La nevicata del ’56
|7º
|Mango
|Tu… sì
|8º
|Francesco Salvi
|A
|9º
|Caterina Caselli
|Bisognerebbe non pensare che a te
|10º
|Riccardo Fogli
|Ma quale amore
|11º
|Sandro Giacobbe
|Io vorrei
|12º
|Paola Turci
|Ringrazio Dio
|13º
|Milva
|Sono felice
|14º
|Grazia Di Michele
|Io e mio padre
|15º
|Peppino Di Capri
|Evviva Maria
|16º
|Eugenio Bennato e Tony Esposito
|Novecento Aufwidersehen
|17º
|Ricchi e Poveri
|Buona giornata
|18º
|Lena Biolcati
|Amori
|19º
|Mino Reitano
|Vorrei
|20º
|Christian
|Amore
Gli abbinamenti con gli ospiti internazionali
|Pos.
|Artista
|Canzone
|1º
|Pooh – Dee Dee Bridgewater
|Uomini soli – Angel of the night
|2º
|Toto Cutugno – Ray Charles
|Gli amori – Good love gone bad
|3º
|Amedeo Minghi e Mietta – Nikka Costa
|Vattene amore – All for the love
|#
|Francesco Salvi – Papa Winnie
|A – A
|#
|Christian – Eddie Kendriks
|Amore – Amore
|#
|Lena Biolcati – Gilbert Montagné
|Amori – Elle avait
|#
|Caterina Caselli – Miriam Makeba
|Bisognerebbe non pensare che a te – Give me a reason
|#
|Ricchi e Poveri – Jorge Ben
|Buona giornata – Boa jornada
|#
|Anna Oxa – Kaoma
|Donna con te – Donna con te
|#
|Peppino Di Capri – Kid Creole & The Coconuts
|Evviva Maria – Nobody does the lambada like my mother and my father
|#
|Grazia Di Michele – Nicolette Larson
|Io e mio padre – Me and my father
|#
|Sandro Giacobbe – America
|Io vorrei – Last two to dance
|#
|Riccardo Fogli – Sarah Jane Morris
|Ma quale amore – Speak to me of love
|#
|Mia Martini – Manuel Mijares
|La nevicata del ’56 – La nevada
|#
|Eugenio Bennato e Tony Esposito – Moncada
|Novecento Aufwiedersen – Novecento Aufwiedersen
|#
|Paola Turci – Toquinho
|Ringrazio Dio – Nas asas de un violao
|#
|Milva – Sandie Shaw
|Sono felice – Deep Joy
|#
|Mango – Leo Sayer
|Tu… sì… – The moth and the flame
|#
|Marcella e Gianni Bella – La Toya Jackson
|Verso l’ignoto – You and me
|#
|Mino Reitano – Valeria Linch
|Vorrei – Quisiera
Le Novità di Sanremo 1990
Sedici artisti in gara, dieci dei quali finalisti. Vinse Marco Masini con Disperato. Debuttarono Silvia Mezzanotte e Rosalinda Celentano. Marco Masini da quel Festival non si è più fermato: nel 2026 è di nuovo nei palasport con il Marco Masini Live.
|Pos.
|Artista
|Canzone
|1º
|Marco Masini
|Disperato
|2º
|Franco Fasano
|Vieni a stare qui
|3º
|Gianluca Guidi
|Secondo te
|Finalista
|Armando De Razza
|La lambada strofinera
|Finalista
|Rosalinda Celentano
|L’età dell’oro
|Finalista
|Dario Gay
|Noi che non diciamo mai mai
|Finalista
|Silvia Mezzanotte
|Sarai grande
|Finalista
|Future
|Ti dirò
|Finalista
|Beppe De Francia e Bea Giannini
|Una storia da raccontare
|Finalista
|Lijao
|Un cielo che si muove
|Non Finalista
|Lipstick
|Che donne saremo
|Non Finalista
|Rosè Crisci
|Favolando
|Non Finalista
|Elite
|Malinconia d’ottobre
|Non Finalista
|Proxima
|Oh dolce amor!
|Non Finalista
|Maurizio Della Rosa
|Per curiosità
|Non Finalista
|Sergio Laccone
|Sbandamenti
I premi di Sanremo 1990
- Premio della Critica, Campioni: La nevicata del ’56 di Mia Martini
- Premio della Critica, Novità: Disperato di Marco Masini
Il Premio della Critica porta il nome di Mia Martini dal 1996, l’anno dopo la sua morte, e lei resta fra i pochi ad averlo vinto più di una volta.
Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1990 rimaste nel tempo
Il 1990 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e all’epoca le soglie erano diverse da quelle di oggi: un disco d’oro si otteneva con volumi di vendita fisica che non hanno alcun rapporto con gli stream attuali. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge, e va detto.
Nel database FIMI consultabile ad oggi risultano certificati oro, nel 2021, il brano dei vincitori Pooh Uomini soli e nel 2023 Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta, per tutti gli altri artisti non si registrano certificazioni riferite a quell’edizione. Fanno due Campioni su venti, e nessuna delle sedici Novità. Questo dato non dice quanto vendettero quelle canzoni nel 1990: ma rileva che i dischi di allora non sono mai stati riconteggiati con i criteri di oggi. Per il confronto tra le edizioni sul piano delle vendite rimandiamo al pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.
Vattene amore è il caso più evidente. Arrivò terza, dietro Pooh e Toto Cutugno, ma è il brano di quell’edizione che ha continuato a circolare più a lungo fuori dalla musica: la certificazione oro le è arrivata nel 2023, trentatré anni dopo la gara, quando ormai il suo ritornello era entrato nel parlato comune. Nel dicembre 2023, in un’intervista a Corriere.it, Mietta ha raccontato che quel brano al Festival avrebbe dovuto cantarlo da sola: il duetto con Amedeo Minghi nacque quando un altro gruppo minacciò causa a gara già impostata.
I Pooh non hanno mai smesso: nel 2026 sono tornati dal vivo con il tour dei sessant’anni.
Oltre al podio, gli altri brani che ancora oggi si cantano e si collegano a quell’edizione e ottennero un discreto successo: La nevicata del ’56 di Mia Martini, Donna con te di Anna Oxa, Sono felice di Milva e Verso l’ignoto di Marcella e Gianni Bella.
Il caso Patty Pravo: si ritira a pochi giorni dalla gara
Anna Oxa sostituì Patty Pravo a pochi giorni dalla gara e si piazzò al quarto posto della classifica finale con Donna con te che doveva essere interpretato da Nicoletta Strambelli.
Per Anna Oxa quel quarto posto arrivava un anno dopo la vittoria del 1989 con Fausto Leali, e si aggiungeva a una carriera sanremese cominciata nel 1978 con Un’emozione da poco. Patty Pravo non si fermò: è tornata dal vivo anche di recente, con l’Opera Tour chiuso a Roma.
Le altre storie di quell’edizione.
- Due debuttanti in gara: Grazia Di Michele ed Eugenio Bennato.
- Toto Cutugno arrivò per il quarto anno di fila, secondo in classifica.
- Marcella e Gianni Bella parteciparono in coppia come per il Festival 2008.
- Eugenio Bennato debutta in gara in coppia con Tony Esposito, tornerà in gara nel 2018 in coppia con Tony Servillo.
- Le Lipstick erano il primo gruppo rock interamente composto da donne in gara al Festival e si definivano "terribili, esplosive e cattivissime". Solo nel 2026 sarebbe arrivata la prima vera band al femminile tra i Big: le Bambole di pezza.
- Per la prima volta padre e figlio erano sullo stesso palco ma con ruoli differenti: Johnny Dorelli come presentatore ed il figlio Gianluca Guidi in gara tra le Novità
Sul fronte degli ascolti, il Festival 1990 fece registrare una media di 14.315.750 spettatori con il 63,88% di share: tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti. L’edizione conquistò anche il Telegatto come Miglior trasmissione musicale dell’anno.
Le altre edizioni del Festival
Sanremo 1990 si svolse al Palafiori, perché il Teatro Ariston era in ristrutturazione, e apre il decennio che stiamo ricostruendo edizione per edizione. L’edizione precedente, quella del 1989, non ha ancora una sua pagina d’archivio su All Music Italia: qui sotto ci sono quelle già online.
- Sanremo 1991: vinse Cocciante, ma la canzone che tutti ricordano non salì sul podio
- Sanremo 1995: vinse Giorgia, ma la canzone che fece il giro del mondo arrivò quarta
- Sanremo 1996, classifica finale: vinsero Ron e Tosca, nelle Nuove Proposte Syria
- Sanremo 1997, vincono i Jalisse: classifica completa, premi e curiosità
Tutte le edizioni, dalla prima a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo.
Sanremo 1990: domande frequenti
Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1990?
Il Festival di Sanremo 1990 è stato vinto dai Pooh con Uomini soli.
Chi presentava Sanremo 1990?
La conduzione fu affidata a Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci.
Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1990?
Tra i Campioni gareggiarono, fra gli altri, Pooh, Toto Cutugno, Amedeo Minghi, Mietta, Anna Oxa, Marcella, Gianni Bella, Mia Martini, Mango, Caterina Caselli, Riccardo Fogli, Sandro Giacobbe, Paola Turci, Milva, Peppino Di Capri, Ricchi e Poveri, Mino Reitano e Christian. Tra le Novità Marco Masini, Silvia Mezzanotte e Franco Fasano.
Chi ha vinto le Novità a Sanremo 1990?
La categoria Novità fu vinta da Marco Masini con Disperato.
Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli approfondimenti dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.
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