Verso Sanremo 2023: i plurivincitori del Premio della Critica

Verso Sanremo 2023: ripercorriamo tutti i vincitori del Premio della Critica.

Continua il viaggio a tappe di avvicinamento al Festival di Sanremo 2023 e dopo i Giovani, i presentatori ed i duetti sanremesi è il momento del Premio della Critica Mia Martini.

Il Premio della Critica nasce nel 1982 e sarà assegnato dai giornalisti della Sala Stampa, uno per testata, al brano E non finisce mica il cielo scritto da Ivano Fossati per Mia Martini.

Dal 1996 il Premio sarà intitolato proprio a Mia Martini in seguito alla prematura scomparsa dell’artista.

Ripercorriamo, quindi, l’albo d’oro di questo prestigioso Premio che ogni anno viene assegnato dai giornalisti e nella maggior parte degli anni non si è trovato a combaciare con il vincitore del Festival.

È successo infatti solo nel 1995 con Come Saprei di Giorgia, ne 2001 con Luce (tramonti a Nord-Est) di Elisa, nel 2007 con Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni e nel 2020 con Fai rumore di Diodato.

Premio della Critica – statistiche e numeri

I cantanti che hanno vinto per più volte il Premio della Critica Mia Martini sono: Mia Martini, Patty Pravo e Daniele Silvestri, tutti sono riusciti a conquistarlo per tre volte.

Da segnalare, invece, che Paola Turci è riuscita a vincere questo Premio per ben tre volte nella categoria Giovani, dal 1986 al 1988, senza però riuscire a vincerlo una volta diventata Big.

Record unico per l’artista romana in quanto generalmente la categoria Giovani/Nuove Proposte è una categoria di passaggio ma negli anni 80 e 90 alcuni artisti vi parteciparono più anni prima di “essere promossi” a Big.

Anche Cristiano De Andrè, negli anni ha totalizzato tre vittorie ma ha un altro particolare record: due tra i Big ed una tra i Giovani.

Seguono con due vittorie, invece, Elio e Le Storie Tese, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Matia Bazar e Samuele Bersani.

Per le statistiche i vincitori sono: 17 uomini, 6 donne e 6 gruppi tra i Big e 16 uomini, 10 donne e 9 gruppi tra le nuove proposte.

Nel 2003 in seguito alla prematura scomparsa di Alex Baroni molti cantanti chiesero che il Premio della Critica della categoria Giovani fosse assegnato a lui.

Tosca si fece portavoce e dichiarò: “Vorremmo che il premio della critica per la sezione Big rimanga intitolato a Mia Martini, mentre quello della sezione Giovani, che lo stesso Alex sfruttò come trampolino per il successo, venga dedicato a Baroni”.

Il Premio rimase intitolato a Mia Martini ma quell’anno fu istituito il Premio Giuria di Qualità ed entrambi furono assegnati a Lividi e fiori di Patrizia Laquidara.

