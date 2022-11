Verso Sanremo 2023. I cambiamenti del Festival: da Giovani, Nuove Proposte, Novità, emergenti a BIG

Verso Sanremo 2023 è la rubrica di avvicinamento al Festival di Sanremo 2023 che parte questa settimana su All Music Italia. un appuntamento settimanale che vi accompagnerà fino a febbraio tra curiosità, classifiche, dati statistici e temi da approfondire.

A breve ci sarà la finale di Sanremo Giovani in cui i primi tre classificati si qualificheranno per il Festival 2023 e potranno concorrere tra i BIG della musica italiana, come successo lo scorso anno con Yuman, Matteo Romano e Tananai e nel 2019 con Mahmood ed Einar.

E partiamo proprio da questo approfondimento, quello sulle categorie del Festival: Giovani, Nuove proposte, Big, Campioni, Emergenti…

Verso sanremo 2023: le categorie

Il passaggio da Giovane a BIG negli anni ha sempre destato discussioni, incomprensioni e aperto a riflessioni su un tema importante: i criteri di classificazione degli artisti.

In passato ci sono stati dei debutti da Big di artisti non noti ai più ma lanciati nella categoria principale, tra gli altri negli ultimi anni Alessandro Safina nel 2002 (Baudo), Bianca Atzei nel 2015 (Conti) e Livio Cori nel 2019 (Baglioni), senza dimenticare Greta a supporto dei New Trolls nel 1997, i Ragazzi di Via Meda nel 1993 a supporto di Mietta e i Ragazzi di Scampia nel 2006 con Gigi Finizio.

Altri, invece, nonostante la gavetta già consolidata schierati tra le Nuove Proposte, tra tutte le partecipazioni di Andrea Mingardi in coppia con Alessandro Bono nel 1992, terzi con Un amico vicino e Iskra Menarini nel 2009, non me ne voglia lei, ma con un’età anagrafica non propriamente da “Giovane”.

Scorrendo l’albo d’oro del Festival ed analizzando le classifiche (per dovere di cronaca, le conosco quasi tutte a memoria) si può notare quante volte la categoria ha cambiato nome: Giovani, Novità, Nuove Proposte, Nuova Generazione, Sanremo Giovani ed Emergenti.

Non bisogna dimenticare il programma di avvicinamento al Festival 2003 fortemente voluto da Pippo Baudo e presentato insieme a Claudio Cecchetto e Federica Panicucci nel daytime Destinazione Sanremo che per due mesi ha sfoltito un nutrito gruppo di giovani artisti fino ad arrivare ai finalisti.

Da citare le eliminazioni di Simone Cristicchi che vincerà il Festival nel 2007 e Riccardo Maffoni vincitore di categoria nel 2006 battendo proprio Cristicchi nello sprint finale.

Andiamo a capire insieme l’evoluzione della categoria che oggi non esiste più all’interno del Festival vero e proprio.

Verso Sanremo 2023: i giovani

I giovani vengono inseriti come categoria per la prima volta 38 anni fa.

La categoria debutta nel 1984 come Nuove Proposte fino al 1989.

Ecco tutti i cambiamenti di nome negli anni:

1984 – 1989 Nuove proposte

1990 – 1993 Novità

1994 – 1998 Nuove proposte

1999 – 2006 Giovani (ad eccezione del 2004 in cui, per il forfait delle major discografiche ci fu una sola categoria)

2007 Nuove proposte

2008 Giovani

2009 Proposte

2010 Nuova generazione

2011 Sanremo giovani

2012 Sanremo social (da notare che il continuo cambio nome dal 2010 è opera dello stesso direttore artistico, Gianmarco Mazzi )

) 2013 – 2018 Giovani

2021 Nuove proposte

Nel 2019 con Baglioni, e dal 2022 con il terzo Festival di Amadeus, si è tornati alla categoria unica.

Sanremo giovani i percorsi per arrivare aL Festival

Oltre a cambiare spesso nome la categoria nel corso degli anni, in base alle varie direzioni artistiche, è cambiato anche il percorso dei giovani artisti per arrivare al Festival

Negli anni ’80 e ’90 i vincitori della categoria tornavano di diritto l’anno successivo diventando Big. Una scelta voluta per dare continuità e soprattutto per valorizzare gli artisti “nati” dalla kermesse sanremese.

Per la precisione questa regola è stata in vigore dal 1984 al 1997. Ci furono però in questi anni un paio di eccezioni. Cinzia Corrado vincitrice di categoria nel 1985 non tornò in gara l’anno seguente (e mai ci tornerà), per controversie discografiche. Stessa sorte per i Future che vinsero nel 1988 ma tornarono a Sanremo nel 1990 nuovamente tra le Novità, stavolta non vincendo.

Negli anni seguenti questa regola non scritta non venne più mantenuta ed i giovani artisti che non riuscirono a cavalcare l’onda del successo sanremese finirono un po’ in disparte in una discografia che se non ottieni risultati nel breve periodo ha già pronti altri giovani per rimpiazzarti senza seconde chance.

Pippo Baudo introdusse la possibilità per i Giovani dell’anno precedente di diventare Campioni con una gara ad eliminazione nella prima serata. La categoria si chiamava emergenti e ci fu nel 1995 e 1996 vedendo promossi sul campo artisti come Giorgia e Silvia Salemi, non riuscì a qualificarsi, invece, Carmen Consoli. Questa prassi fu ripresa nel 1997 dal Festival presentato da Mike Bongiorno.

Se ci pensiamo questo meccanismo di sfida tra giovani artisti potrebbe essere inteso come uno dei primi talent ripreso poi da Saranno Famosi, Amici, X Factor e The Voice.

Per dover di cronaca nel 1995 e nel 1997 due artisti qualificati e passati da Emergenti a Big vinsero il Festival. Giorgia con Come saprei ed i Jalisse con Fiumi di parole.

Dal 1998 in poi la musica cambiò ed anche i regolamenti, nel 1998 per l’appunto fu l’unico anno in cui il vincitore della categoria cadetta, insieme al secondo e terzo passò lo stesso anno nella categoria BIG e quell’anno Annalisa Minetti con Senza te o con te riuscì a vincere in entrambe la categoria mentre Lisa con Sempre si qualificò seconda nei giovani e terza nei big.

Da lì in poi il registro cambiò. I vincitori di categoria non partecipavano più di diritto (eccezioni per scelta sui brani Fabrizio Moro e Giovanni Caccamo).

Tra l’altro una curiosità: negli anni 90 sembrava quasi una prassi quella di vedere salire sul terzo gradino del podio big il vincitore di categoria giovani dell’anno precedente. Qualche esempio:

Mietta vince nelle Nuove proposte nel 1989 e si classifica terza con Minghi nel 1990.

vince nelle Nuove proposte nel 1989 e si classifica terza con nel 1990. Marco Masini vince nel 1990 e arriva terzo nei big nel 1991

vince nel 1990 e arriva terzo nei big nel 1991 Paolo Vallesi primo nel 1991 terzo tra i big nel 1992

primo nel 1991 terzo tra i big nel 1992 Laura Pausini vince nel 1993 con La solitudine e arriva terza nel 1994 con Strani amori

vince nel 1993 con e arriva terza nel 1994 con Syria vince nel 1996 tra le Nuove proposte, terza nei big nel 1997

Accade altre due volte, ma solo anni e anni dopo: Fabrizio Moro nel 2007 vince con Pensa e centra il terzo posto l’anno seguente con Eppure mi hai cambiato la vita. L’ultimo in questa impresa è stato Giovanni Caccamo, vincitore nel 2015 con Ritornerò da te e terzo nel 2016 in coppia con Deborah Iurato in Via da qui.

Soltanto altri due artisti sono riusciti a fare meglio: Ultimo vincendo nel 2018 con Il ballo delle incertezze e piazzandosi al secondo posto l’anno seguente con I tuoi particolari.

L’unico artista che è riuscito nella vittoria della nuova categoria l’anno seguente è stato Francesco Gabbani, primo nel 2016 tra i giovani con Amen e primo nel 2017 con Occidentali’s Karma.

Da ricordare che i “giovani di Sanremo” che sono riusciti a scrivere il loro nome nell’albo d’oro, ovvero a vincere il Festival tra i big e ad avere la piastrella di Corso Matteotti a Sanremo (la via davanti all’Ariston che, in stile Walk of fame di Hollywwod, ha una piastrella con tutti i cantanti e le canzoni che vincono la kermesse), sono:

Eros Ramazzotti vincitore nel 1984 con Terra Promessa e nel 1986 con Adesso tu ;

vincitore nel 1984 con e nel 1986 con ; Marco Masini vincitore nel 1990 con Disperato e nel 2004 con L’uomo volante ;

vincitore nel 1990 con e nel 2004 con ; Aleandro Baldi vincitore nel 1992 in coppia con Francesca Alotta in Non amarmi , vincitore nel 1994 con Passerà ;

vincitore nel 1992 in coppia con in , vincitore nel 1994 con ; Fabrizio Moro vincitore nel 2007 con Pensa e nel 2018 in coppia con Ermal Meta in Non mi avete fatte niente ;

vincitore nel 2007 con e nel 2018 in coppia con in ; Arisa vincitrice nel 2009 con Sincerità e nel 2014 con Controvento .

Da segnalare che dopo Arisa, dal 2009 nessuna artista donna è più riuscita a vincere la categoria Giovani.

