Verso Sanremo 2023: da Nunzio Filogamo ad Amadeus passando da Pippo Baudo e Mike Bongiorno

Verso Sanremo 2023. Continua il nostro viaggio di avvicinamento al Festival di Sanremo 2023.

Dopo aver analizzato le nuove proposte tra curiosità e classifiche stavolta è il turno dei presentatori.

Per qualsiasi presentatore italiano Sanremo è un sogno da coronare, un traguardo. Per altri un elemento talmente importante nelle propria carriera da renderli protagonisti per più edizioni.

La sfida principe in questa curioso articolo spetta ad “uno storico braccio di ferro”, quello tra Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Iniziamo quindi subito col ricordare che è Pippo Baudo a detenere il record di conduzioni, ben 13. Lo segue Mike Bongiorno con 11 e quindi Nunzio Filogamo, primo presentatore della kermesse, con 5 e Fabio Fazio con 4. Il secondo cederà il passo ad Amadeus che con il Festival 2023 raggiungerà quota 4 e con quello, già confermato, del 2024 segnerà la sua cinquina sanremese.

Tornando a Pippo Baudo il suo primo festival fu nel 1968. Seguirono tre edizioni negli anni 80 (1984, 1985 e 1987), le cinque storiche edizioni degli anni 90 (dal 1992 al 1996) e le ultime due doppiette negli anni 2000, precisamente 2002 e 2003 e 2007 e 2008.

Tra le donne, invece, le più presenti sono Gabriella Farinon e Antonella Clerici con tre presenze, seguite da Anna Pettinelli, Gabriella Carlucci, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Maria Giovanna Elmi, Michelle Hunziker, Virginia Raffaele e Sabrina Ferilli con due edizioni.

Va detto che le donne presentatrici assolute del Festival di Sanremo sono state quattro: Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Simona Ventura e Antonella Clerici. Nessuna donna ha ricoperto invece il ruolo di direttrice artistica della kermesse.

Molti i settori da cui provenivamo i co-conduttori nei vari anni: attori e attrici, annunciatrici, modelle, comici, tenori e persino un Premio Nobel per la medicina.

Cantanti o presentatori?

Non potevano mancare i cantanti che hanno potuto presentare i loro colleghi in gara.

Tra questi ultimi: Anna Oxa, Nilla Pizzi, Arisa, Emma Marrone, Elodie (per una sola sera) e Gianni Morandi, artisti che più volte hanno calcato il palco, tra l’altro tutti vincendo almeno un’edizione ad eccezione della sola Elodie.

Un altro cantante che ha presentato il Festival è Claudio Baglioni che però, a differenza degli altri colleghi, non ha mai avuto il brivido e l’emozione della partecipazione in gara.

La bionda e la mora

Da non dimenticare gli anni in cui Pippo Baudo lanciò la tradizione in cui divideva il palco con la bionda e la mora.

Negli anni Anna Oxa e Cannelle nel 1994, Anna Falchi e Claudia Koll nel 1995, Sabrina Ferilli e Valeria Mazza nel 1996, Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere nel 2002, Claudia Gerini e Serena Autieri nel 2003 fino a Bianca Guaccero e Andrea Osvart nel 2008.

Tradizione ripresa negli anni da Vianello nel 1998 con Eva Herzigova e Veronica Pivetti, da Bonolis nel 2005 con Antonella Clerici e Federica Felini, e Panariello nel 2006 con Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Negli ultimi anni, invece, i presentatori hanno preferito avere intorno a se un numero maggiori di persone con cui condividere il palco fino ad Amadeus che, nelle sue edizioni, ha preferito avere una presenza femminile diversa ogni sera.

Altre curiosità legate ai conduttori sono quelle dei nomi “affibbiati” a conduttori o edizioni.

L’anno delle papere fu il 1991 con Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech che non fecero però rimpiangere le distrazioni e gli errori dei Figli di… nel 1989. Secondo i rumors questo “gruppo” avrebbe dovuto accompagnare Renato Pozzetto il quale declinò l’invito a pochi giorni dall’inizio e così i quattro dovettero presentare il festival spalleggiandosi a vicenda, sembrerebbe che i quattro presentatori: Rosita Celentano, Paola Dominguin, Gianmarco Tognazzi e Daniel Quinn dovessero essere cinque, con loro anche Christian De Sica che rifiutò non apprezzando l’appellativo “Figli di”.

Verso Sanremo 2023: presentatori

Non ci resta, quindi, che aspettare la conferma di chi accompagnerà Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Già confermata la presenza di Gianni Morandi e, la prima e l’ultima sera, di Chiara Ferragni. Altre sorprese arriveranno nei prossimi Tg1.

Se vuoi riscoprire tutti i presentatori delle varie edizioni, clicca su Continua