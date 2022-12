Verso Sanremo 2023: cosa manca al Festival 2023? I duetti!

Verso Sanremo 2023: Continua il viaggio di avvicinamento al Festival 2023 e dopo i Giovani e i presentatori è il turno di un elemento che manca nel cast di quest’anno: i duetti.

Analizzando tutti i cast dei cantanti in gara dal 1970 ad oggi si può notare che ci sono stati 89 tra duetti, trii o quartetti, il tutto per un totale di 170 artisti.

Per le statistiche: 99 uomini, 53 donne e 22 gruppi.

Fino a qualche anno prima il regolamento prevedeva la doppia esecuzione del brano in gara e quindi i duetti non erano quasi mai presenti in gara.

In questo particolare elemento dei Festival non includiamo una coppia storica del Festival Al Bano e Romina Power, presenti in ben cinque edizioni che possiamo considerare come un artista della categoria Gruppi come per esempio lo sono Paola & Chiara nel cast di quest’anno.

Per duetti intendiamo le collaborazioni tra artisti con carriere diverse e però insieme sul palco dell’Ariston.

Negli anni è anche cambiato il modo di presentare questi duetti, venivano annunciati semplicemente con la congiunzione E come per esempio Fausto Leali e Anna Oxa passando alla preposizione CON, per esempio New Trolls con Greta fino ad arrivare al più recente featuring.

Duetti vincenti

Per dover di cronaca segnaliamo che per ben cinque edizioni il vincitore del Festival è stato un duetto o un trio creato appositamente per la manifestazione:

1987 – Si può dare di più – Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi

1989 – Ti lascerò – Fausto Leali e Anna Oxa

2008 – Colpo di fulmine – Giò Di Tonno e Lola Ponce

2018 – Non mi avete fatto niente – Ermal Meta e Fabrizio Moro

2022 – Brividi – Mahmood e Blanco

Due vincitori di categoria Big nel 2005:

Classic – Come noi nessuno al mondo – Toto Cutugno e Annalisa Minetti

Gruppi – Che mistero è l’amore – Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet

Uno solo il duetto vincente tra le Novità/Nuove Proposte/Giovani:

1992 – Non amarmi – Aleandro Baldi e Francesca Alotta.

