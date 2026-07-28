Il quarantasettesimo Festival di Sanremo si chiuse il 22 febbraio 1997 con la vittoria dei Jalisse con Fiumi di parole. L’edizione si svolse dal 18 al 22 febbraio al Teatro Ariston con la conduzione di Mike Bongiorno, affiancato da Piero Chiambretti e Valeria Marini. Sul podio anche Anna Oxa, seconda con Storie, e Syria, terza con Sei tu. La direzione artistica fu affidata a Pino Donaggio, Giorgio Moroder e Carla Vistarini, prima donna nella storia del Festival a ricoprire questo incarico.

La vittoria dei Jalisse resta ancora oggi un caso più unico che raro nella storia della kermesse: da quel trionfo, il duo non è più tornato big a Sanremo, nonostante l’abbia ritentato ogni anno.

Sanremo 1997: la classifica finale

Il regolamento di quell’anno prevedeva una sfida tra le Nuove Proposte dell’edizione precedente: quattro di loro guadagnarono il passaggio nella categoria Campioni, i Jalisse, Silvia Salemi, Marina Rei e gli O.R.O. La categoria Campioni non prevedeva eliminazioni, così come le Nuove Proposte. Durante la finalissima furono annunciati solo i primi tre classificati, la classifica completa fu svelata nei giorni seguenti.

Festival di Sanremo 1997 · Classifica finale Pos. Artista Brano 1º Jalisse Fiumi di parole 2º Anna Oxa Storie 3º Syria Sei tu 4º Silvia Salemi A casa di Luca 5º Fausto Leali Non ami che te 6º O.R.O. Padre Nostro 7º Nek Laura non c’è 8º Patty Pravo …e dimmi che non vuoi morire 9º Massimo Ranieri Ti parlerò d’amore 10º Tosca Nel respiro più grande 11º Francesco Baccini Senza tù 12º Dirotta su Cuba È andata così 13º Marina Rei Dentro me 14º Al Bano Verso il sole 15º Cattivi Pensieri Quello che sento 16º Pitura Freska Papa nero 17º Toto Cutugno Faccia pulita 18º Ragazzi Italiani Vero amore 19º New Trolls e Greta Alianti liberi 20º Loredana Bertè Luna NF Alessandro Mara Attimi NF Camilla Come ti tradirei NF Carmen Consoli Confusa e felice NF Alessandro Errico E penserò al tuo viso… NF Leandro Barsotti Fragolina NF Maurizio Lauzi Il capo dei giocattoli NF Olivia Quando viene sera NF Adriana Ruocco Uguali uguali NF Petra Magoni Voglio un dio

Le Nuove Proposte di Sanremo 1997

Dodici artisti in gara, nessuna classifica finale, solo il nome del vincitore. Vinsero Paola & Chiara con Amici come prima. Debuttarono in gara artisti del calibro di Alex Baroni, Niccolò Fabi e Caparezza, quest’ultimo con il nome d’arte Mikimix.

Festival di Sanremo 1997 · Nuove Proposte Esito Artista Brano Vincitrici Paola & Chiara Amici come prima Finalista Alex Baroni Cambiare Finalista Niccolò Fabi Capelli Finalista Mikimix E la notte se ne va Finalista Tony Blescia E ti sento Finalista Vito Marletta Innamorarsi è Finalista Domino Io senza te Finalista Randy Roberts No stop Finalista Paolo Carta Non si può dire mai… mai! Finalista Massimo Caggiano Ora che ci sei Finalista D.O.C. Rock Secolo crudele Finalista Luca Lombardi Sonia dice di no

I premi di Sanremo 1997

Premio della Critica “Mia Martini” sezione Campioni : …e dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo

: di Premio della Critica “Mia Martini” sezione Nuove Proposte : Capelli di Niccolò Fabi

: di Premio Volare per il miglior testo categoria Campioni : Giampiero Artegiani per A casa di Luca

: per Premio Volare per il miglior testo categoria Nuove Proposte 1996/1997 : Maurizio Lauzi per Il capo dei giocattoli

: per Premio Volare per la migliore musica : Gaetano Curreri e Roberto Ferri per …e dimmi che non vuoi morire

: e per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Peppe Vessicchio per Sei tu

: per Premio “Miglior voce del Festival” : Alex Baroni

: Premio Volare per la miglior interpretazione ex-equo: Alex Baroni per Cambiare e Domino per Io senza te

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1997 rimaste nel tempo

Il 1997 è un’edizione precedente all’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009: i grandi numeri di vendita di quell’anno non sono quindi tradotti in certificazioni ufficiali nel database attuale, salvo eccezioni. Fa eccezione Nek: Laura non c’è risulta certificato disco d’oro nel database FIMI ancora oggi consultabile, ed è stato inoltre il singolo più venduto in Italia nel 1997, nonostante il settimo posto in classifica al Festival.

Anche senza una certificazione formale, alcuni brani di quell’edizione sono diventati punti di riferimento duraturi. …e dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo, scritta da Vasco Rossi, arrivò seconda nella classifica di vendita dell’anno e resta uno dei cavalli di battaglia della lunghissima carriera dell’artista, accanto a classici come La bambola e Pensiero stupendo. Sei tu di Syria e A casa di Luca di Silvia Salemi restano tra i brani simbolo della carriera delle rispettive interpreti. Amici come prima resta il brano che segna il debutto di Paola & Chiara. Sul fronte delle Nuove Proposte, Cambiare di Alex Baroni è tuttora studiata da chi lavora sulla tecnica vocale, mentre Capelli resta uno dei brani di riferimento del percorso di Niccolò Fabi.

Il caso Jalisse: mai più ammessi a Sanremo dal 1998

Dal 1998 in avanti, i Jalisse hanno riprovato ogni singolo anno a tornare big a Sanremo con un brano inedito, senza mai riuscirci: un rifiuto dopo l’altro, arrivati oggi a superare le 27 esclusioni consecutive. Una sorte paradossale per un duo che aveva vinto il Festival al primo tentativo tra i Campioni.

Altre curiosità di questa edizione:

Per la prima volta i vincitori di categoria erano delle coppie di artisti: i Jalisse ( Alessandra Drusian e Fabio Ricci ) tra i Campioni e Paola & Chiara tra le Nuove Proposte.

e ) tra i Campioni e Paola & Chiara tra le Nuove Proposte. Tra i Campioni in gara ci furono sei debuttanti: i gruppi Cattivi Pensieri, Dirotta su Cuba, Pitura Freska e Ragazzi Italiani, oltre a Francesco Baccini e Greta in gara insieme ai New Trolls . Nessuno di loro è più tornato in gara, ma Greta, all’anagrafe Greta Amato , dopo la carriera da solista è diventata manager musicale, seguendo tra gli altri il percorso di Maninni e Roshelle .

e in gara insieme ai . Nessuno di loro è più tornato in gara, ma Greta, all’anagrafe , dopo la carriera da solista è diventata manager musicale, seguendo tra gli altri il percorso di e . I Jalisse riportarono l’Italia in gara all’ Eurovision dopo quattro anni, piazzandosi al quarto posto nella classifica finale.

dopo quattro anni, piazzandosi al quarto posto nella classifica finale. Tosca, vincitrice dell’edizione precedente con Ron, debuttò in gara da solista tra i Campioni con un brano firmato dalla scrittrice Susanna Tamaro e da Ron.

Vasco Rossi tornò in gara da autore, dopo aver firmato il testo di Tentazioni degli Sharks nel 1989: nel 1997 firma il testo di …e dimmi che non vuoi morire insieme a Gaetano Curreri e Roberto Ferri .

tornò in gara da autore, dopo aver firmato il testo di Tentazioni degli Sharks nel 1989: nel 1997 firma il testo di insieme a e . Tra le Nuove Proposte in gara solo due artiste donna su dodici, ma entrambe conquistarono un premio: Paola & Chiara vinsero la categoria, Domino il premio per la migliore interpretazione.

Caparezza debuttò in gara tra le Nuove Proposte con il nome d’arte Mikimix.

Sanremo 1997: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1997?

Il Festival di Sanremo 1997 è stato vinto dai Jalisse con Fiumi di parole.

Chi presentava Sanremo 1997?

La conduzione fu affidata a Mike Bongiorno, affiancato da Piero Chiambretti e Valeria Marini.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1997?

In gara tra i Campioni, tra gli altri, Jalisse, Anna Oxa, Syria, Silvia Salemi, Nek, Patty Pravo, Massimo Ranieri, Tosca, Al Bano e Toto Cutugno. Tra le Nuove Proposte debuttarono Paola & Chiara, Alex Baroni, Niccolò Fabi e Caparezza (Mikimix).

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 1997?

La categoria Nuove Proposte fu vinta da Paola & Chiara con Amici come prima.

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