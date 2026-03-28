Marco Masini annuncia Live 2026: nuove date estive e concerti nei palasport

Marco Masini torna dal vivo con un nuovo tour. Dopo le cinque date evento nei palasport annunciate per novembre, il cantautore aggiunge anche una serie di concerti outdoor nell’estate 2026.
Il tour Marco Masini – Live 2026 arriva dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026 con Male necessario, brano presentato insieme a Fedez, e l’uscita del nuovo progetto discografico Perfetto imperfetto, pubblicato il 6 marzo.
Il nuovo tour porterà Masini tra piazze, festival estivi e palasport, con uno spettacolo che ripercorrerà oltre 35 anni di carriera insieme ai brani dell’ultimo album.
Marco Masini – Live 2026: le date dei concerti
Il tour prenderà il via a luglio e attraverserà tutta l’Italia durante l’estate prima delle date nei palasport previste per novembre.
ESTATE
30 giugno – ALESSANDRIA, CITTADELLA DI ALESSANDRIA, SAN GIORGIO FESTIVAL – NUOVA DATA
2 luglio – PISTOIA, PIAZZA DUOMO, PISTOIA BLUES – NUOVA DATA
10 luglio – CERVIA (RA), PIAZZA GARIBALDI – NUOVA DATA
13 luglio – RIVIGNANO (UD), PIAZZA NUOVA AGORÀ
14 luglio – VILLAFRANCA (VR), CASTELLO SCALIGERO, VILLAFRANCA FESTIVAL 2026
16 luglio – BERGAMO, ARENA FIERA
17 luglio – PIACENZA, PALAZZO FARNESE, PIACENZA SUMMER CULT -– NUOVA DATA
23 luglio – ESTE (PD), CASTELLO CARRARESE, ESTE MUSIC FESTIVAL -– NUOVA DATA
1° agosto – SIENA, FORTEZZA VECCHIA – NUOVA DATA
5 agosto – PESCARA, PORTO TURISTICO, ZOO MUSIC FEST
7 agosto – SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), FORUM EVENTI
8 agosto – CASTELLANA GROTTE (BA), LARGO PORTA GRANDE, PIAZZE D’ESTATE
16 agosto – CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), FORTEZZA, MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE
19 agosto – ALGHERO (SS), ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, ALGUER SUMMER FESTIVAL
28 agosto – MESSINA, ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT), CAPO PELORO SUMMER FEST
29 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT), ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO, ETNA IN SCENA
PALASPORT
3 novembre – MILANO, UNIPOL FORUM
4 novembre – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
7 novembre – PADOVA, KIOENE ARENA
13 novembre – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT
14 novembre – NAPOLI, PALA PARTENOPE
i biglietti
I biglietti per le nuove date estive sono disponibili dall’11 marzo alle ore 11.
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Il nuovo album Perfetto imperfetto
Nel corso del tour Marco Masini presenterà anche dal vivo alcuni brani del nuovo album Perfetto imperfetto, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e pubblicato da Momy Records, Concerto / BMG.
Il disco contiene anche Male necessario, il brano presentato insieme a Fedez al Festival di Sanremo 2026 con cui i due artisti hanno conquistato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.
Nel progetto compare anche Bella stronza, nuova versione del brano diventato uno dei più iconici del repertorio di Masini.
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