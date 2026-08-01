Il quarantaseiesimo Festival di Sanremo si chiuse il 24 febbraio 1996 con la vittoria di Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni. L’edizione si svolse dal 20 al 24 febbraio al Teatro Ariston, con la conduzione e la direzione artistica di Pippo Baudo, affiancato da Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. Sul podio anche Elio e Le Storie Tese, secondi con La terra dei cachi, e Giorgia, terza con Strano il mio destino.
Il brano che da quel Festival è arrivato più lontano, però, non è quello che vinse.
Sanremo 1996: la classifica finale
Fu l’unica edizione con sei serate: lunedì 19 febbraio, durante Arriva il Festival, i Campioni presentarono la propria canzone senza eseguirla, e la gara cominciò a tutti gli effetti martedì 20.
Il regolamento prevedeva che alcune Nuove Proposte dell’anno precedente passassero tra i Campioni: nel 1996 il salto toccò a Massimo Di Cataldo, Rossella Marcone, Raffaella Cavalli e Gigi Finizio. Né i Campioni né le Nuove Proposte prevedevano eliminazioni. Il meccanismo di passaggio da Giovani a Big restò in vigore fino al 1997: ne abbiamo ricostruito la storia completa in questo approfondimento.
|Pos.
|Artista
|Canzone
|1º
|Ron e Tosca
|Vorrei incontrarti fra cent’anni
|2º
|Elio e Le Storie Tese
|La terra dei cachi
|3º
|Giorgia
|Strano il mio destino
|4º
|Ivana Spagna
|E io penso a te
|5º
|Neri per Caso
|Mai più sola
|6º
|Massimo Di Cataldo
|Se adesso te ne vai
|7º
|Al Bano
|È la mia vita
|8º
|Aleandro Baldi e Marco Guerzoni
|Soli al bar
|9º
|Amedeo Minghi
|Cantare è d’amore
|10º
|Paola Turci
|Volo così
|11º
|Michele Zarrillo
|L’elefante e la farfalla
|12º
|Luca Barbarossa
|Il ragazzo con la chitarra
|13º
|Federico Salvatore
|Sulla porta
|14º
|Rossella Marcone
|Una vita migliore
|15º
|Enrico Ruggeri
|L’amore è un attimo
|16º
|Raffaella Cavalli
|Sarò
|17º
|Gigi Finizio
|Solo lei
|18º
|Paolo Vallesi
|Non andare via
|19º
|Riccardo Fogli
|Romanzo
|20º
|Umberto Bindi e New Trolls
|Letti
|NF
|Dhamm
|Ama
|NF
|Mara
|Non è amore
|NF
|Fedele Boccassini
|Non scherzare dai
Le Nuove Proposte di Sanremo 1996
Quattordici artisti in gara. Vinse Syria con Non ci sto. In quella stessa categoria debuttarono Carmen Consoli, Marina Rei, i Jalisse e Silvia Salemi: quattro nomi che negli anni successivi avrebbero avuto carriere più lunghe di molti Campioni di quell’anno.
|Pos.
|Artista
|Canzone
|1º
|Syria
|Non ci sto
|2º
|Adriana Ruocco
|Sarò bellissima
|3º
|Marina Rei
|Al di là di questi anni
|4º
|O.R.O.
|Quando ti senti sola
|5º
|Silvia Salemi
|Quando il cuore
|6º
|Jalisse
|Liberami
|7º
|Olivia
|Sottovoce
|8º
|Carmen Consoli
|Amore di plastica
|9º
|Petra Magoni
|E ci sei
|10º
|Camilla
|Zerotretresette
|11º
|Alessandro Errico
|Il grido del silenzio
|12º
|Leandro Barsotti
|Lasciarsi amare
|13º
|Alessandro Mara
|Ci sarò
|14º
|Maurizio Lauzi
|Un po’ di tempo
I premi di Sanremo 1996
- Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni: La terra dei cachi di Elio e Le Storie Tese
- Premio della Critica “Mia Martini”, Nuove Proposte: Al di là di questi anni di Marina Rei
- Premio Volare per il miglior testo, Campioni: Ron e Tosca per Vorrei incontrarti fra cent’anni
- Premio Volare per la migliore musica: Ron e Tosca per Vorrei incontrarti fra cent’anni
- Premio Volare per il miglior arrangiamento: Renato Serio per Letti
- Premio Famiglia Cristiana: Aleandro Baldi e Marco Guerzoni per Soli al bar
Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1996 rimaste nel tempo
Il 1996 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e all’epoca le soglie erano diverse da quelle di oggi: un disco d’oro si otteneva con volumi di vendita fisica che non hanno alcun rapporto con gli stream attuali. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge, e va detto.
Nel database FIMI consultabile oggi risulta una sola certificazione riferita a quell’edizione.
|Artista
|Canzone
|Pos.
|Certificazione
|Ron e Tosca
|Vorrei incontrarti fra cent’anni
|1º
|Oro (2021)
Una sola certificazione su ventitré brani in gara, e per giunta assegnata venticinque anni dopo il Festival. Non dice quanto vendettero quelle canzoni nel 1996: dice che i dischi di allora non sono mai stati riconteggiati con i criteri di oggi. Per il confronto tra le edizioni sul piano delle vendite rimandiamo al pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.
Senza certificazioni, il metro che resta è quali canzoni vengano ancora cantate. La terra dei cachi è arrivata seconda ed è oggi il brano più noto dell’intera edizione: gli Elio e Le Storie Tese lo portano dal vivo da trent’anni. Restano in scaletta anche È la mia vita di Al Bano, Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo, L’elefante e la farfalla di Michele Zarrillo e Non ci sto di Syria, che dalle Nuove Proposte è diventata il pezzo con cui la cantante apre o chiude i concerti trent’anni dopo.
Il caso Vanoni: squalificata a Festival già deciso
Ornella Vanoni era in gara con Bello amore, ma fu squalificata perché una parte del brano non era inedita. Al suo posto subèntrò Enrico Ruggeri, che chiuse quindicesimo con L’amore è un attimo.
Le altre storie di quell’edizione.
- Solo tre i debuttanti in gara tra i Campioni: Elio e Le Storie Tese, Federico Salvatore e Marco Guerzoni.
- Umberto Bindi tornò in gara dopo trentacinque anni, con un brano scritto insieme a Renato Zero.
- Al Bano tornò da solista dopo ventidue anni e cinque Festival in coppia con Romina Power.
- Mentre Giorgia gareggiava con un braccio ingessato, Elio si presentò sul palco con una protesi durante una delle esibizioni.
- Amedeo Minghi e Paola Turci arrivarono in finale con lo stesso punteggio: in finale Minghi ottenne qualche voto in più e chiuse nono, Turci decima.
- Federico Salvatore fu tra i primi artisti a portare in gara un brano sul tema dell’omosessualità.
- Alessandro Errico fu il primo artista in gara a Sanremo proveniente da Amici.
- Le Nuove Proposte erano composte da otto donne, quattro uomini, un gruppo e un duo. I quattro cantautori, gli unici a firmare interamente il proprio brano, si classificarono nelle ultime quattro posizioni.
- Pippo Baudo era alla nona conduzione, la quinta di fila. Ne avrebbe totalizzate tredici.
- La serata Sanremo Top, dedicata ai risultati di vendita degli album degli artisti in gara, fu vinta da Ivana Spagna tra i Campioni e da Alessandro Errico tra le Nuove Proposte.
Sul fronte degli ascolti, il Festival 1996 fece registrare una media di 12.981.000 spettatori con il 48,13% di share, in calo netto rispetto al 65,42% dell’edizione precedente: tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti.
Syria racconta il suo 1996 su All Music Italia
Nel 2016, per i vent’anni di carriera, Syria ha tenuto un blog sulle pagine di All Music Italia in cui ha ripercorso i propri dischi uno per uno. Il primo capitolo è dedicato proprio a quel Festival e all’album che ne nacque.
Sull’audizione che le aprì la strada verso l’Ariston, racconta:
“Avevo appena 18 anni e tanta incoscienza quando decisi di presentarmi alle selezioni del Festival di Sanremo con Sei bellissima, una cover di Loredana Bertè. Partecipai a Sanremo Giovani, che vinsi con gli occhi pieni di stupore senza nemmeno immaginare tutto quello che mi sarebbe capitato dopo: un produttore, uno studio di registrazione, un album tutto mio”.
E sul disco che portò il titolo del brano vincitore:
“Il primo disco non si scorda mai, è partito tutto da lì, è stata la mia prima volta”.
Il racconto completo di quell’anno è nel primo capitolo del suo blog, e qui abbiamo ricostruito il percorso successivo della cantante, fatto di dieci album e di cambi di direzione continui.
Le altre edizioni del Festival
L’anno dopo, a Sanremo 1997, tre protagoniste delle Nuove Proposte del 1996 tornarono in gara tra i Campioni: Syria chiuse terza con Sei tu, mentre i Jalisse, sesti l’anno prima tra i giovani, vinsero a sorpresa il Festival con Fiumi di parole. Anche Tosca, vincitrice nel 1996 in coppia con Ron, tornò in gara da sola.
Tutto su Sanremo 1997: classifica, canzoni e vincitore
Sanremo 1996: domande frequenti
Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1996?
Il Festival di Sanremo 1996 è stato vinto da Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni.
Chi presentava Sanremo 1996?
La conduzione fu affidata a Pippo Baudo, che era anche direttore artistico, affiancato da Sabrina Ferilli e Valeria Mazza.
Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1996?
Tra i Campioni gareggiarono, fra gli altri, Ron e Tosca, Elio e Le Storie Tese, Giorgia, Ivana Spagna, Al Bano, Massimo Di Cataldo, Amedeo Minghi, Paola Turci, Michele Zarrillo, Enrico Ruggeri e Riccardo Fogli. Tra le Nuove Proposte debuttarono Syria, Marina Rei, Silvia Salemi, Carmen Consoli, i Jalisse e Petra Magoni.
Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 1996?
La categoria Nuove Proposte fu vinta da Syria con Non ci sto.
Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli approfondimenti dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.
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