Il quarantaseiesimo Festival di Sanremo si chiuse il 24 febbraio 1996 con la vittoria di Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni. L’edizione si svolse dal 20 al 24 febbraio al Teatro Ariston, con la conduzione e la direzione artistica di Pippo Baudo, affiancato da Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. Sul podio anche Elio e Le Storie Tese, secondi con La terra dei cachi, e Giorgia, terza con Strano il mio destino.

Il brano che da quel Festival è arrivato più lontano, però, non è quello che vinse.

Sanremo 1996: la classifica finale

Fu l’unica edizione con sei serate: lunedì 19 febbraio, durante Arriva il Festival, i Campioni presentarono la propria canzone senza eseguirla, e la gara cominciò a tutti gli effetti martedì 20.

Il regolamento prevedeva che alcune Nuove Proposte dell’anno precedente passassero tra i Campioni: nel 1996 il salto toccò a Massimo Di Cataldo, Rossella Marcone, Raffaella Cavalli e Gigi Finizio. Né i Campioni né le Nuove Proposte prevedevano eliminazioni. Il meccanismo di passaggio da Giovani a Big restò in vigore fino al 1997: ne abbiamo ricostruito la storia completa in questo approfondimento.

Festival di Sanremo 1996 · Classifica finale Pos. Artista Canzone 1º Ron e Tosca Vorrei incontrarti fra cent’anni 2º Elio e Le Storie Tese La terra dei cachi 3º Giorgia Strano il mio destino 4º Ivana Spagna E io penso a te 5º Neri per Caso Mai più sola 6º Massimo Di Cataldo Se adesso te ne vai 7º Al Bano È la mia vita 8º Aleandro Baldi e Marco Guerzoni Soli al bar 9º Amedeo Minghi Cantare è d’amore 10º Paola Turci Volo così 11º Michele Zarrillo L’elefante e la farfalla 12º Luca Barbarossa Il ragazzo con la chitarra 13º Federico Salvatore Sulla porta 14º Rossella Marcone Una vita migliore 15º Enrico Ruggeri L’amore è un attimo 16º Raffaella Cavalli Sarò 17º Gigi Finizio Solo lei 18º Paolo Vallesi Non andare via 19º Riccardo Fogli Romanzo 20º Umberto Bindi e New Trolls Letti NF Dhamm Ama NF Mara Non è amore NF Fedele Boccassini Non scherzare dai NF: non finalisti.

Le Nuove Proposte di Sanremo 1996

Quattordici artisti in gara. Vinse Syria con Non ci sto. In quella stessa categoria debuttarono Carmen Consoli, Marina Rei, i Jalisse e Silvia Salemi: quattro nomi che negli anni successivi avrebbero avuto carriere più lunghe di molti Campioni di quell’anno.

Festival di Sanremo 1996 · Nuove Proposte Pos. Artista Canzone 1º Syria Non ci sto 2º Adriana Ruocco Sarò bellissima 3º Marina Rei Al di là di questi anni 4º O.R.O. Quando ti senti sola 5º Silvia Salemi Quando il cuore 6º Jalisse Liberami 7º Olivia Sottovoce 8º Carmen Consoli Amore di plastica 9º Petra Magoni E ci sei 10º Camilla Zerotretresette 11º Alessandro Errico Il grido del silenzio 12º Leandro Barsotti Lasciarsi amare 13º Alessandro Mara Ci sarò 14º Maurizio Lauzi Un po’ di tempo

I premi di Sanremo 1996

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : La terra dei cachi di Elio e Le Storie Tese

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Nuove Proposte : Al di là di questi anni di Marina Rei

: di Premio Volare per il miglior testo, Campioni : Ron e Tosca per Vorrei incontrarti fra cent’anni

: per Premio Volare per la migliore musica : Ron e Tosca per Vorrei incontrarti fra cent’anni

: per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Renato Serio per Letti

: per Premio Famiglia Cristiana: Aleandro Baldi e Marco Guerzoni per Soli al bar

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1996 rimaste nel tempo

Il 1996 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e all’epoca le soglie erano diverse da quelle di oggi: un disco d’oro si otteneva con volumi di vendita fisica che non hanno alcun rapporto con gli stream attuali. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge, e va detto.

Nel database FIMI consultabile oggi risulta una sola certificazione riferita a quell’edizione.

Sanremo 1996 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Pos. Certificazione Ron e Tosca Vorrei incontrarti fra cent’anni 1º Oro (2021) Aggiornato il 31 luglio 2026.

Una sola certificazione su ventitré brani in gara, e per giunta assegnata venticinque anni dopo il Festival. Non dice quanto vendettero quelle canzoni nel 1996: dice che i dischi di allora non sono mai stati riconteggiati con i criteri di oggi. Per il confronto tra le edizioni sul piano delle vendite rimandiamo al pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.

Senza certificazioni, il metro che resta è quali canzoni vengano ancora cantate. La terra dei cachi è arrivata seconda ed è oggi il brano più noto dell’intera edizione: gli Elio e Le Storie Tese lo portano dal vivo da trent’anni. Restano in scaletta anche È la mia vita di Al Bano, Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo, L’elefante e la farfalla di Michele Zarrillo e Non ci sto di Syria, che dalle Nuove Proposte è diventata il pezzo con cui la cantante apre o chiude i concerti trent’anni dopo.

Il caso Vanoni: squalificata a Festival già deciso

Ornella Vanoni era in gara con Bello amore, ma fu squalificata perché una parte del brano non era inedita. Al suo posto subèntrò Enrico Ruggeri, che chiuse quindicesimo con L’amore è un attimo.

Le altre storie di quell’edizione.

Solo tre i debuttanti in gara tra i Campioni: Elio e Le Storie Tese , Federico Salvatore e Marco Guerzoni .

, e . Umberto Bindi tornò in gara dopo trentacinque anni, con un brano scritto insieme a Renato Zero .

tornò in gara dopo trentacinque anni, con un brano scritto insieme a . Al Bano tornò da solista dopo ventidue anni e cinque Festival in coppia con Romina Power .

tornò da solista dopo ventidue anni e cinque Festival in coppia con . Mentre Giorgia gareggiava con un braccio ingessato, Elio si presentò sul palco con una protesi durante una delle esibizioni.

gareggiava con un braccio ingessato, si presentò sul palco con una protesi durante una delle esibizioni. Amedeo Minghi e Paola Turci arrivarono in finale con lo stesso punteggio: in finale Minghi ottenne qualche voto in più e chiuse nono, Turci decima.

e arrivarono in finale con lo stesso punteggio: in finale Minghi ottenne qualche voto in più e chiuse nono, Turci decima. Federico Salvatore fu tra i primi artisti a portare in gara un brano sul tema dell’omosessualità.

fu tra i primi artisti a portare in gara un brano sul tema dell’omosessualità. Alessandro Errico fu il primo artista in gara a Sanremo proveniente da Amici.

fu il primo artista in gara a Sanremo proveniente da Amici. Le Nuove Proposte erano composte da otto donne, quattro uomini, un gruppo e un duo. I quattro cantautori, gli unici a firmare interamente il proprio brano, si classificarono nelle ultime quattro posizioni.

Pippo Baudo era alla nona conduzione, la quinta di fila. Ne avrebbe totalizzate tredici.

era alla nona conduzione, la quinta di fila. Ne avrebbe totalizzate tredici. La serata Sanremo Top, dedicata ai risultati di vendita degli album degli artisti in gara, fu vinta da Ivana Spagna tra i Campioni e da Alessandro Errico tra le Nuove Proposte.

Sul fronte degli ascolti, il Festival 1996 fece registrare una media di 12.981.000 spettatori con il 48,13% di share, in calo netto rispetto al 65,42% dell’edizione precedente: tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti.

Syria racconta il suo 1996 su All Music Italia

Nel 2016, per i vent’anni di carriera, Syria ha tenuto un blog sulle pagine di All Music Italia in cui ha ripercorso i propri dischi uno per uno. Il primo capitolo è dedicato proprio a quel Festival e all’album che ne nacque.

Sull’audizione che le aprì la strada verso l’Ariston, racconta:

“Avevo appena 18 anni e tanta incoscienza quando decisi di presentarmi alle selezioni del Festival di Sanremo con Sei bellissima, una cover di Loredana Bertè. Partecipai a Sanremo Giovani, che vinsi con gli occhi pieni di stupore senza nemmeno immaginare tutto quello che mi sarebbe capitato dopo: un produttore, uno studio di registrazione, un album tutto mio”.

E sul disco che portò il titolo del brano vincitore:

“Il primo disco non si scorda mai, è partito tutto da lì, è stata la mia prima volta”.

Il racconto completo di quell’anno è nel primo capitolo del suo blog, e qui abbiamo ricostruito il percorso successivo della cantante, fatto di dieci album e di cambi di direzione continui.

Le altre edizioni del Festival

L’anno dopo, a Sanremo 1997, tre protagoniste delle Nuove Proposte del 1996 tornarono in gara tra i Campioni: Syria chiuse terza con Sei tu, mentre i Jalisse, sesti l’anno prima tra i giovani, vinsero a sorpresa il Festival con Fiumi di parole. Anche Tosca, vincitrice nel 1996 in coppia con Ron, tornò in gara da sola.

Tutto su Sanremo 1997: classifica, canzoni e vincitore

Sanremo 1996: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1996?

Il Festival di Sanremo 1996 è stato vinto da Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Chi presentava Sanremo 1996?

La conduzione fu affidata a Pippo Baudo, che era anche direttore artistico, affiancato da Sabrina Ferilli e Valeria Mazza.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1996?

Tra i Campioni gareggiarono, fra gli altri, Ron e Tosca, Elio e Le Storie Tese, Giorgia, Ivana Spagna, Al Bano, Massimo Di Cataldo, Amedeo Minghi, Paola Turci, Michele Zarrillo, Enrico Ruggeri e Riccardo Fogli. Tra le Nuove Proposte debuttarono Syria, Marina Rei, Silvia Salemi, Carmen Consoli, i Jalisse e Petra Magoni.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 1996?

La categoria Nuove Proposte fu vinta da Syria con Non ci sto.

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