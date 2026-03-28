28 Marzo 2026
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28 Marzo 2026

Giorgia: “G – Last Call”, tre nuove date per chiudere il 2026 in grande

Dopo 19 sold out nei palasport e 200.000 biglietti venduti, l'artista annuncia nuovi show in autunno.

Tour di All Music Italia
Giorgia sul palco durante il G Palasport Live 2026
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Giorgia G Last Call date 2026. Un successo che non accenna a fermarsi, quello di Giorgia, che continua a collezionare un sold out dopo l’altro. Dopo il tutto esaurito registrato nel 2025, anche la seconda parte del tour nei palasport ha inanellato 19 date sold out, portando il totale dei biglietti venduti da giugno a oggi a oltre 200.000. Un momento d’oro per l’artista, che vede il suo album G, certificato Oro, superare i 250 milioni di stream globali.

A questo si aggiunge il Doppio Platino per il singolo La Cura per Me, che con oltre 173 milioni di stream è diventato il secondo singolo più venduto del 2025. Un percorso trionfale che, dopo la tranche primaverile nei palazzetti, si prepara a continuare per tutta l’estate e a concludersi in autunno con un’ultima chiamata per i fan.

Giorgia: il tour si allunga con “G – Last Call”

Dopo il successo dei palasport e in attesa del tour estivo, Giorgia annuncia “G – Last Call”, una serie di appuntamenti speciali per chiudere il 2026. Il gran finale prevede una data zero a Jesolo, due eventi unici in location storiche come la Reggia di Caserta e l’Arena di Verona, un ritorno nella sua Roma e un ultimo grande show all’Unipol Dome di Milano, dove l’artista condividerà il palco con amici e colleghi che hanno segnato questi due anni di musica.

Con queste nuove date, il totale degli show a Roma sale a 6, mentre quelli a Milano a 4.

G – Last Call: le date

  • 19 settembre 2026 – Jesolo, Palazzo del Turismo (DATA ZERO)
  • 21 settembre 2026 – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone
  • 24 settembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)
  • 28 settembre 2026 – Verona, Arena di Verona
  • 3 ottobre 2026 – Milano, Unipol Dome (ULTIMA DATA)

I biglietti per le nuove date di Jesolo, Roma e Milano sono disponibili dalle ore 16:00 del 28 marzo su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Continua

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