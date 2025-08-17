17 Agosto 2025
di
Alessandro Genovese
News
Festival di Sanremo
17 Agosto 2025

Dall’esordio all’ultimo Festival: le 13 edizioni di Sanremo di Super Pippo Baudo

Dal 1968 al 2008, il racconto delle edizioni del Festival di Sanremo firmate da Pippo Baudo

Festival di Sanremo di Alessandro Genovese
Pippo Baudo durante una delle 13 edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte
Pippo Baudo è stato il volto che più di ogni altro ha rappresentato il Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha condotto ben 13 edizioni, accompagnando e spesso rivoluzionando la kermesse musicale più amata dagli italiani.

In occasione della scomparsa del presentatore, avvenuta sabato 16 agosto, raccontiamo il suo rapporto con la kermesse che ha guidato per ben 13 edizioni cambiandola radicalmente, dando un’importanza mai vista prima alle Nuove Proposte e diventando il punto di riferimento per tutti i Festival successivi, quelli di Amadeus e Carlo Conti in primis.

Sono passati, e in molti casi sono letteralmente stati scoperti e lanciati da Pippo Baudo, artisti come: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Michele Zarrillo, Giorgia, Syria, Carmen Consoli, Marina Rei, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo, Valentina Giovagnini, Gerardina Trovato, Nek, Irene Grandi, Romina Falconi, Dolcenera e tanti altri ancora.

Cliccate in basso su continua per iniziare il viaggio nei 13 Festival di Pippo Baudo. Qui invece trovate il ricordo dei cantanti italiani.

