Dall’esordio all’ultimo Festival: le 13 edizioni di Sanremo di Super Pippo Baudo

Pippo Baudo è stato il volto che più di ogni altro ha rappresentato il Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha condotto ben 13 edizioni, accompagnando e spesso rivoluzionando la kermesse musicale più amata dagli italiani.

In occasione della scomparsa del presentatore, avvenuta sabato 16 agosto, raccontiamo il suo rapporto con la kermesse che ha guidato per ben 13 edizioni cambiandola radicalmente, dando un’importanza mai vista prima alle Nuove Proposte e diventando il punto di riferimento per tutti i Festival successivi, quelli di Amadeus e Carlo Conti in primis.

Sono passati, e in molti casi sono letteralmente stati scoperti e lanciati da Pippo Baudo, artisti come: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Michele Zarrillo, Giorgia, Syria, Carmen Consoli, Marina Rei, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo, Valentina Giovagnini, Gerardina Trovato, Nek, Irene Grandi, Romina Falconi, Dolcenera e tanti altri ancora.

