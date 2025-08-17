Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un’ondata d’affetto e gratitudine!

Addio a Pippo Baudo: il ricordo (e la gratitudine) dei cantanti del panorama musicale italiano! (articolo in aggiornamento)

Volto storico del piccolo schermo, nonché uno dei grandi conduttori della storia della televisione italiana, Pippo Baudo – per tutti semplicemente Pippo – ha lasciato tutti senza parole questa sera e sono già tanti gli artisti del mondo della musica, e non solo, che lo hanno voluto ricordare e ringraziare sui social. Perché Pippo è Pippo!

È stato lui infatti a lanciare (e rilanciare) personaggi del calibro di Milva, Mietta, Anna Oxa, Giuni Russo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro e tanti altri.

Di fatto, oltre ad aver condotto varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata D’Onore e Novecento, il Pippo nazionale detiene anche il record di ben 13 conduzioni – tutte tra il 1968 e il 2008 – del Festival di Sanremo. Ma non è tutto! Baudo è stato infatti anche il direttore artistico di sette delle tredici edizioni condotte.

E le sorprese – se così possiamo dire – non finiscono qui! Di fatto, il noto conduttore ha scritto anche alcuni brani musicali, usati sia nel piccolo che nel grande schermo.

Per non parlare della sua esperienza come pianista e cantante nell’Orchestra Moonlight, con cui ha esordito anche in TV nel 1959 nel varietà La Conchiglia D’Oro, condotto da Enzo Tortora.

Insomma… Pippo Baudo non è stato solo un conduttore, ma un artista a 360°, e questa sera la TV non la vogliamo proprio accendere, perché farebbe troppo male!

Clicca in basso su “continua” per leggere i messaggi di cordoglio degli artisti del panorama musicale italiano!