Il sessantanovesimo Festival di Sanremo si è chiuso il 9 febbraio 2019 con la vittoria di Mahmood con Soldi. Cinque serate al Teatro Ariston, dal 5 al 9 febbraio, con Claudio Baglioni al secondo dei suoi due anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Secondo posto per Ultimo, terzo per Il Volo.

È l’unica edizione moderna in cui il vincitore non è quello che aveva preso più televoti. Ed è anche il Festival che, con meno spettatori davanti alla tv, ha venduto tre volte l’edizione precedente.

Sanremo 2019: la classifica finale

Ventiquattro artisti in gara, tutti in una sezione sola, tutti in classifica alla fine della quinta serata. Questa è la graduatoria letta all’Ariston il 9 febbraio, prima della sfida a tre che ha assegnato la vittoria.

# Artista Canzone 1 Mahmood Soldi 2 Ultimo I tuoi particolari 3 Il Volo Musica che resta 4 Loredana Bertè Cosa ti aspetti da me 5 Simone Cristicchi Abbi cura di me 6 Daniele Silvestri con Rancore Argentovivo 7 Irama La ragazza con il cuore di latta 8 Arisa Mi sento bene 9 Achille Lauro Rolls Royce 10 Enrico Nigiotti Nonno Hollywood 11 Boomdabash Per un milione 12 Ghemon Rose viola 13 Ex-Otago Solo una canzone 14 Motta Dov’è l’Italia 15 Francesco Renga Aspetto che torni 16 Paola Turci L’ultimo ostacolo 17 The Zen Circus L’amore è una dittatura 18 Federica Carta e Shade Senza farlo apposta 19 Nek Mi farò trovare pronto 20 Negrita I ragazzi stanno bene 21 Patty Pravo con Briga Un po’ come la vita 22 Anna Tatangelo Le nostre anime di notte 23 Einar Parole nuove 24 Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce

Perché a Sanremo 2019 non c’erano le Nuove Proposte

Chi cerca la classifica dei giovani di quell’anno non la trova, e il motivo è nel regolamento: Baglioni scelse la sezione unica, con i ventiquattro Big a competere tutti insieme. Non succedeva dal 2004.

I giovani entrarono lo stesso, ma da un’altra porta. Einar e Mahmood arrivarono di diritto fra i Big come vincitori delle due serate di Sanremo Giovani 2018, andate in onda il 20 e il 21 dicembre. Mahmood vinse la seconda con Gioventù bruciata, si presentò all’Ariston sette settimane dopo con un brano diverso e vinse il Festival. Einar, che aveva vinto la prima serata, chiuse ventitreesimo.

I premi di Sanremo 2019

Premio della Critica “Mia Martini” : Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo (41 voti su 126 validi)

: Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo (41 voti su 126 validi) Premio Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla” : Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo

: Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo : Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo

: Daniele Silvestri con Rancore, Argentovivo Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale : Simone Cristicchi, Abbi cura di me

: Simone Cristicchi, Abbi cura di me Premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione : Simone Cristicchi, Abbi cura di me

: Simone Cristicchi, Abbi cura di me Premio “Enzo Jannacci” NuovoIMAIE : Mahmood, Soldi

: Mahmood, Soldi Premio Lunezia : Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood

: Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood Premio al miglior duetto : Motta con Nada, Dov’è l’Italia

: Motta con Nada, Dov’è l’Italia Premio SoundiesAwards al miglior videoclip : Ex-Otago, Solo una canzone

: Ex-Otago, Solo una canzone Premio TIMmusic : Ultimo, I tuoi particolari

: Ultimo, I tuoi particolari Baglioni d’oro (votato dagli artisti in gara al DopoFestival): Mahmood, Soldi

(votato dagli artisti in gara al DopoFestival): Mahmood, Soldi Premio alla carriera “Città di Sanremo”: Pino Daniele, postumo

C’è un premio in più, e non era previsto: il Premio Pubblico dell’Ariston, inventato dopo la finale per Loredana Bertè, quarta e sommersa di fischi al momento della lettura della classifica. Alla cantante non è mai stato consegnato.

Cosa è successo dopo: le certificazioni di Sanremo 2019

Dieci brani su ventiquattro hanno ottenuto una certificazione FIMI, e la parte alta del mercato ha confermato la parte alta della gara solo a metà. Soldi e I tuoi particolari stanno entrambi a quattro volte platino, cioè primo e secondo classificato appaiati. Il terzo brano allo stesso livello, però, è di un gruppo arrivato undicesimo.

Artista Canzone Posizione Certificazione Copie Mahmood Soldi 1ª 4 volte platino 200.000+ Ultimo I tuoi particolari 2ª 4 volte platino 280.000+ Boomdabash Per un milione 11ª 4 volte platino 200.000+ Irama La ragazza con il cuore di latta 7ª 2 volte platino 100.000+ Loredana Bertè Cosa ti aspetti da me 4ª Platino 50.000+ Achille Lauro Rolls Royce 9ª Platino 50.000+ Federica Carta e Shade Senza farlo apposta 18ª Platino 50.000+ Enrico Nigiotti Nonno Hollywood 10ª Oro 25.000+ Ghemon Rose viola 12ª Oro 25.000+ Ex-Otago Solo una canzone 13ª Oro 25.000+

Un chiarimento sulle soglie, perché senza non si legge la colonna delle copie: nel 2019 per un singolo servivano 25.000 unità per l’oro e 50.000 per il platino, mentre dal 2025 le soglie sono salite a 100.000 e 200.000. È il motivo per cui Soldi e I tuoi particolari, a parità di quattro platini, non valgono lo stesso numero: Mahmood ha chiuso i suoi con il platino ancora a 50.000 unità e si ferma a 200.000, mentre il quarto platino di Ultimo è arrivato quando la soglia era già salita a 70.000, e porta il brano a 280.000.

Il totale dell’edizione arriva a 1.005.000 copie certificate: nella nostra classifica delle edizioni per copie certificate vale il sesto posto dal 2010 in avanti. Il confronto che conta è con l’anno prima, stesso teatro e stesso direttore artistico: il 2018 si era fermato a 350.000 copie e a tre brani certificati su venti. In dodici mesi Baglioni passa da tre a dieci brani a mercato e quasi triplica il totale.

Il paradosso è che quel salto avviene mentre la televisione arretra. Gli ascolti del 2019 chiudono con una media di 9 milioni 760 mila spettatori e il 49,2% di share, contro i 10,87 milioni e il 52,2% del 2018. Un milione di spettatori in meno a serata, e tre volte i dischi. Sul fronte radio la spinta fu immediata: già nella classifica EarOne della settimana successiva sedici brani del Festival entravano in Top 100, con Irama primo fra loro.

La finalissima ribaltata: la prima volta che il televoto perde

Nella sfida a tre fra Mahmood, Ultimo e Il Volo il pubblico da casa votò Ultimo, le giurie votarono Mahmood, e con i pesi in vigore (televoto 50%, Sala Stampa 30%, Giuria d’onore 20%) vinse Mahmood. Da quando le votazioni vengono rese pubbliche non era mai successo che il più televotato della finalissima restasse senza leoncino.

Non fu un colpo di scena isolato: l’analisi serata per serata dei dati di voto mostra una rimonta lunga cinque puntate. Nella terza serata Ultimo aveva preso il 27,92% del televoto, con Mahmood settimo al 4,32% e ottavo alla giuria demoscopica.

Alla conferenza stampa dei vincitori, poche ore dopo, il secondo classificato attaccò i giornalisti presenti accusandoli di averlo raccontato per tutta la settimana come uno arrivato lì per vincere. Nei giorni successivi Ultimo disertò il DopoFestival, la foto di copertina di TV Sorrisi e Canzoni e la puntata speciale di Domenica in all’Ariston, e rilanciò la contestazione sul metodo: il verdetto del pubblico ribaltato da una giuria di otto persone e dalla sala stampa. La discussione sul peso delle giurie, da quel febbraio, non si è più chiusa.

Il resto di quell’edizione, per punti:

Con Soldi Mahmood rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, chiudendo secondo con 472 punti: fino ai Måneskin del 2021 fu il miglior punteggio italiano dal rientro nella gara europea. Lo abbiamo intervistato nel suo hotel a Tel Aviv prima della finale.

rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, chiudendo secondo con 472 punti: fino ai Måneskin del 2021 fu il miglior punteggio italiano dal rientro nella gara europea. Lo abbiamo intervistato nel suo hotel a Tel Aviv prima della finale. Loredana Bertè ricevette la standing ovation dell’Ariston al termine di ogni esibizione tranne quella della prima serata.

ricevette la standing ovation dell’Ariston al termine di ogni esibizione tranne quella della prima serata. La serata dei duetti premiò Motta con Nada , che nella graduatoria della Giuria d’onore, cioè l’unica che assegnava quel premio, risultava però solo terzo.

con , che nella graduatoria della Giuria d’onore, cioè l’unica che assegnava quel premio, risultava però solo terzo. Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo è il duemillesimo brano presentato in gara al Festival di Sanremo.

Cosa ci dissero gli artisti di Sanremo 2019, da Mahmood a Ultimo

Eravamo all’Ariston con le telecamere per tutta la settimana. Negli archivi di All Music Italia restano le voci dei protagonisti raccolte prima che la classifica esistesse, e in due casi sono le stesse frasi che il sabato notte sarebbero diventate un caso.

Mahmood, intervistato il 5 febbraio, il giorno della prima serata, sapeva benissimo di essere fuori formato: “Vado con un brano che per me è un po’ l’anti Sanremo, perché è molto moderno anche a livello di sonorità”. Di Soldi raccontava la sostanza, non il titolo: “Non parla di soldi a livello materiale, ma di come i rapporti dentro una famiglia cambiano parlando di soldi”. E aggiungeva una cosa che spiega la rabbia del pezzo meglio di qualsiasi recensione: “In questo pezzo ho caricato tanta rabbia, è quasi uno sfogo”. Quattro giorni dopo l’anti Sanremo vinceva Sanremo.

Ultimo si sedette davanti alla nostra telecamera al ritorno all’Ariston da Big, e la frase che oggi pesa di più è questa: “Io non sono qui in gara, come secondo me non dovrebbe essere nessuno. Ognuno sta facendo il suo, io faccio il mio e me ne frego”. La sua vittoria, diceva, era già altrove: “Avere le 18 date sold out nei palasport e una data all’Olimpico che ha già venduto 30.000 biglietti”. E ammetteva il carico che si portava dentro: “L’aspettativa era alta, io voglio cantare e basta”. Il sabato notte, in sala stampa, quel carico è uscito tutto insieme.

Achille Lauro, alla vigilia, si godeva l’effetto sorpresa di Rolls Royce: “Tutti si aspettavano qualcos’altro, invece sono super contento di aver portato un brano divertente”. E smontava l’idea del pezzo costruito a tavolino per l’Ariston: “Questo brano ce l’abbiamo da un anno e mezzo, non è stato preparato appositamente”. Nono in classifica, disco di platino, e nella carriera un cambio di passo che dura ancora.

Enrico Nigiotti ci parlò con il Premio Lunezia già in tasca, prima ancora di cantare: “È un premio che è cominciato con De André e poi l’ha vinto Vasco Rossi”. Sul momento non si nascondeva: “È di buon auspicio perché il Festival sta per iniziare”. Finì decimo, e Nonno Hollywood è l’unico oro di quell’edizione arrivato da fuori la Top 5.

Le videointerviste di All Music Italia a Sanremo 2019

Da Sanremo 2018 a Sanremo 2020

L’edizione precedente è il primo anno di Baglioni, vinto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con Ultimo primo fra le Nuove Proposte: tutto su Sanremo 2018. L’edizione successiva apre l’era Amadeus e la vince Diodato con Fai rumore, l’ultimo Festival prima della pandemia.

Di quell’anno restano online anche i testi di tutte le canzoni in gara e il racconto della serata finale scritto mentre andava in onda.

Domande frequenti su Sanremo 2019

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2019?

Ha vinto Mahmood con “Soldi”, davanti a Ultimo con “I tuoi particolari” e a Il Volo con “Musica che resta”.

Chi presentava Sanremo 2019?

Claudio Baglioni, al secondo dei suoi due anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2019?

In gara c’erano ventiquattro canzoni, tutte nella stessa sezione. L’elenco completo con artisti e titoli è nella tabella in cima a questa pagina.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2019?

Nessuno: nel 2019 la categoria non esisteva. Il regolamento prevedeva una sezione unica da ventiquattro artisti, e i due vincitori di Sanremo Giovani 2018, Einar e Mahmood, gareggiarono direttamente fra i Big.