A febbraio 2026 Einar ha pubblicato Sì ma tu, il primo pezzo dopo quattro anni di silenzio. Al Giornale di Brescia ha spiegato quel silenzio con una frase secca: “Dopo Sanremo rigettai la musica, ma mi mancava”.

In mezzo ci sono sette anni che All Music Italia ha raccontato dall’inizio, quando il ragazzo di Santiago de Cuba cresciuto a Prevalle faceva ancora l’operaio e cantava ai karaoke con gli amici.

Dal tornio a X Factor: la prima volta su un palco

Novembre 2017. Einar Ortiz, ventiquattro anni, è il primo a esibirsi ai casting televisivi di X Factor 11 con All of me di John Legend. Ne scrivemmo allora, e quella davanti ai giudici non era solo la sua prima volta in televisione: era la prima volta in assoluto che cantava davanti a un pubblico. Fino a poche settimane prima lavorava come operaio in provincia di Brescia, dove era arrivato dalla Cuba dei nove anni.

Esce ai Bootcamp. Pochi mesi dopo entra ad Amici 17, l’edizione vinta da Irama, e chiude terzo. A giugno 2018 il primo EP, che porta il suo nome, resta per settimane nella Top 5 degli album più venduti.

Sanremo Giovani, la vittoria e i tre mesi che cambiano tutto

Nel dicembre 2018 Einar vince una delle due serate di Sanremo Giovani con Centomila volte e si prende di diritto un posto fra i Big di Sanremo 2019. È il primo giovane a fare quel salto con il nuovo regolamento, insieme a un altro vincitore di quelle serate: Mahmood.

Lo abbiamo intervistato a gennaio, poche settimane prima dell’Ariston. Sulla preparazione: “Mi sto allenando tutti i giorni, con la voce faccio il training”. Sull’ansia, che non nascondeva: “Ogni volta che mi parlano mi sale un po’ di ansia, anche adesso”. E sulla differenza fra quel palco e tutto quello che aveva fatto prima: “L’Ariston non è un palchetto”. Poi la frase che suonava come un patto con se stesso: “Credo di essere pronto, e se non lo sono cercherò di esserlo”.

All’Ariston porta Parole nuove, scritta da Tony Maiello, Enrico “Kikko” Palmosi e Nicola Marotta. Chiude ventitreesimo su ventiquattro. L’album omonimo esce il 15 febbraio, in piena settimana sanremese, e non ripete i numeri dell’EP.

Lo stop, e il ritorno in spagnolo

Dopo il singolo estivo Un’altra volta te, nel maggio 2019, Einar smette di pubblicare. Il silenzio dura due anni e mezzo e si interrompe nel dicembre 2021 con Caligine, che anticipa Instinto, album annunciato in anteprima da noi e uscito il 14 gennaio 2022 per Big Bang Company.

È un disco diverso da tutto quello che aveva fatto prima: otto tracce, quasi tutte in spagnolo, fra pop, bachata e latin urban. Ed è il primo in cui firma le canzoni. Ce lo raccontò così: “In questi due anni ho avuto modo di crescere, di studiare e di capire tante cose di me”. Sulla scrittura, arrivata durante la pandemia: “È avvenuta in un momento buio”. E sugli anni precedenti: “Sono stato catapultato in tante cose in breve tempo, forse anche troppe per l’esperienza che avevo all’epoca”.

Nella stessa intervista aggiungeva: “All’epoca forse non ero pronto per un palco così grande, però quello che sono oggi è grazie anche a quello che ho fatto prima”.

Cosa fa oggi Einar

Dopo Instinto arrivano altri quattro anni senza uscite. Poi, a febbraio 2026, Sì ma tu: un pezzo scritto lontano dai riflettori e senza un’etichetta alle spalle a chiedergli un disco. Vive fra Prevalle e Paitone, in provincia di Brescia, dove è cresciuto.

Einar diventa padre, e lo annuncia con la sua canzone

A pochi giorni dall’uscita del singolo, Einar e la compagna Valentina Ragnoli hanno annunciato su Instagram che aspettano una bambina. Nel video la coppia scopre insieme il sesso della figlia, e la canzone che accompagna quelle immagini è Sì ma tu. Nel post l’artista ha scritto: “Non esistono parole capaci di descrivere davvero ciò che sto provando in questo momento”.

I due stanno insieme da prima di Amici, e ai tempi della scuola lui parlava spesso di lei in trasmissione.

Domande frequenti su Einar

Che fine ha fatto Einar di Amici?

Einar non ha smesso di fare musica: dopo l’album Instinto del 2022, quasi interamente in spagnolo, è tornato a febbraio 2026 con il singolo Sì ma tu. Vive in provincia di Brescia e nello stesso periodo ha annunciato che diventerà padre.

Chi è la compagna di Einar?

Valentina Ragnoli, con lui da prima della partecipazione ad Amici. A febbraio 2026 la coppia ha annunciato sui social che aspetta una bambina.

Che posizione ha fatto Einar a Sanremo 2019?

Ventitreesimo su ventiquattro Big in gara, con Parole nuove. Era arrivato al Festival di diritto, dopo aver vinto una delle due serate di Sanremo Giovani nel dicembre 2018.

Dove è nato Einar?

A Santiago de Cuba, il 22 maggio 1993. È arrivato in Italia con la famiglia a nove anni e si è stabilito in provincia di Brescia.

Quali album ha pubblicato Einar?

L’EP Einar nel 2018, l’album Parole nuove nel 2019 e Instinto nel 2022.