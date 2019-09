Einar nuovo album in lavorazione. Il giovane artista, diventato noto dopo essere entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha svelato ai suoi fan di essere al lavoro su un nuovo progetto, un disco che porterà dei cambiamenti.

Nell’ultimo anno e mezzo la vita di Einar è stata completamente stravolta. Da operaio in fabbrica a volto noto sui più grandi palchi musicali italiani.

Tutto è partito da un casting a X Factor dove fu scartato (ma noi lo notammo subito, qui il nostro primo articolo su di lui) a cui ha fatto seguito il provino per il Talent Show di Canale 5.

Qui la storia personale e la voce di Einar fecero colpo portandolo a diventare non solo un concorrente di Amici, ma ad arrivare dritto dritto fino alla finale del programma dove si classificò terzo alle spalle di Irama e Carmen Ferreri.

In contemporanea con la fine del programma è uscito l’EP Einar contenente quattro brani inediti e tre cover. Le vendite però non decollano nonostante la popolarità e le radio non supportano l’artista. Vengono cambiati ben tre singoli in due mesi.

Si decide pertanto di tentare la strada Sanremo Giovani. Einar presenta il brano Centomila volte e riesce a vincere una delle due serate della kermesse accedendo di diritto, come da regolamento dello scorso anno, al Festival di Sanremo 2019 nella categoria Big.

Il suo brano, Parole nuove, non conquista le giurie e il ragazzo si classifica al 23° posto su 24 canzoni in gara.

In contemporanea esce il primo vero album contenente 11 canzoni: 10 brani inediti firmati da Tony Maiello, Cordio e Davide Simonetta, tra gli altri, e il brano di Sanremo in una versione in duetto con il compagno di Amici, Biondo.

Anche le vendite di questo nuovo progetto però non decollano e il ragazzo inizia ad avvertire l’esigenza di un cambiamento. Cambiamento che, a quanto pare, sta arrivando…

EINAR NUOVO ALBUM

Prendere un ragazzo con una bella voce, presenza scenica e doti interpretative naturali, ma che fino al giorno prima lavorava in fabbrica e la passione per la musica la sfogava solo nei karaoke, per lanciarlo nel mondo discografico facendogli affrontare palchi importanti come quelli di Amici e Sanremo. È un azzardo molto pericoloso.

Fargli incidere due dischi senza cucirgli addosso le canzoni ma relegandolo al ruolo dell’interprete è tremendamente pericoloso. E i risultarti si sono visti.

Il meccanismo un po’ tritacarne che ruota attorno a chi fa un talent show impone che si sfrutti la visibilità del momento, ma la fretta è cattiva consigliera.

Ora per Einar è tempo di provare qualcosa di nuovo, di più vicino ai suoi gusti… musica nuova con persone nuove attorno. Ed è lui stesso ad annunciarlo sui social attraverso delle Instagram Stories…

“La notizia di cui volevo parlarvi è che sto lavorando ad un nuovo progetto quindi se non sono molto presente sui social, come alcuni di voi mi stanno scrivendo, è perché sto dedicando tutto il tempo che ho a disposizione a questo progetto. Ho conosciuto delle persone giuste, posso dirvi solo questo, ma sono super contento perché, vi spoilero ancora un pezzettino, ci saranno dei piccoli cambiamenti. Sono super carico e sono super felice perché finalmente posso lavorare a un progetto che mi piace davvero tantissimo. Non che gli altri non mi siano piaciuti ma questo proprio lo sento mio al cento cento centomila per cento.“

Non ci resta che aspettare per capire questi piccoli cambiamenti dove lo porteranno e quando questo nuovo album vedrà luce.

Foto di copertina dai profili social dell’artista