Dopo un lungo periodo di silenzio torna, con nuove consapevolezze e con il singolo “Caligine”, Einar

Einar Caligine testo scritto per la prima volta dall’artista stesso per il singolo che segna il ritorno di uno dei finalisti di Amici 17 dopo un lungo periodo di silenzio.

La carriera di Einar è stata velocissima, fin troppo veloce facendo correre al ragazzo il serio rischio di bruciarsi per sempre.

Partito dal cantiere in cui lavorava con l’hobby di cantare al karaoke è arrivato prima ai casting di X Factor e, subito dopo, è entrato nella scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi. L’anno successivo è salito sul palco di Sanremo giovani che lo ha portato direttamente tra i big del Festival di Sanremo 2019. Tutto questo in un solo anno, come da lui stesso raccontato sui social nei giorni scorsi…

Era tutto perfetto, come nei film: io nel posto giusto nel momento giusto. Da cantare nei karaoke a ritrovarmi ad essere un concorrente di Amici 2017. Grazie al programma e all’affetto delle persone, avevo capito che dentro di me c’era qualcosa che poteva davvero valere.

Il tutto però è accaduto troppo velocemente. All’artista, non ancora abbastanza sicuro sulla propria scrittura, sono stati affidati brani di diversi autori che hanno dato vita a due dischi, dischi che però non hanno convinto il pubblico. E così alla fine del 2019 Einar ha deciso di eclissarsi, anche dai social…

Ma per quanto potesse sembrare tutto perfetto, dentro di me sentivo che c’era qualcosa di sbagliato. Qualcosa non mi tornava e non ero sereno.

Tutto si susseguiva ad una velocità supersonica, venivo proiettato in situazioni importantissime dove sbagliare era quasi impensabile.

Per quanto un programma come Amici mi avesse insegnato a gestire parecchie ansie, la pressione psicologica era comunque tanta per uno come me, che aveva zero gavetta sulle spalle.

Ho sempre pensato che fare esperienze diverse nella vita sia molto importante, così come lo è sbagliare, perché sbagliando capisci bene chi sei e cosa vuoi veramente nella vita. Ti aiuta anche a capire e a scegliere le persone di cui fidarsi.

Mi sentivo vuoto, perso. Da lì ho capito e deciso che dovevo avere la possibilità e il tempo di poter essere sincero e vero prima di tutto con me stesso.

Per questo motivo ho deciso di chiudere tutto.

In tutto ciò arrivò la pandemia.

Mi chiusi in casa come tutto il mondo a causa della pandemia.

È stato davvero difficile, era un periodo dove i nostri animi erano abbastanza spenti e tristi.

Non vedevo luce da nessuna parte, ma più vedevo nero, più insistevo a cercare l’Einar di cui avevo bisogno.

A un certo punto dentro di me è scattato qualcosa di nuovo: saper trovare un lato positivo per quanto piccolo potesse essere, in una situazione e un periodo del tutto negativo e triste.

Ho passato giornate intere nel mio studio in casa. Ascoltavo musica a non finire e finalmente scrivevo i miei testi, usavo le mie parole. Così sono nate le mie prime canzoni.

È stato un percorso davvero lungo, intenso, triste e divertente e devo dire che ne e valsa la pena!

Sono cresciuto a livello artistico, ma soprattutto come persona grazie all’aiuto dei miei famigliari, dei miei veri amici, della mia ragazza, dei miei produttori e del mio manager.

Ora ho nuovi obiettivi, la strada è ancora lunga ma sono pronto a percorrerla insieme a voi.