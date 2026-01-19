Einar, a tre anni dal disco in spagnolo, annuncia il nuovo singolo “Si ma tu”

Einar torna con Si ma tu, testo e significato del nuovo singolo.

Il percorso artistico di Einar si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’esperienza del 2022 con un album dedicato alle sonorità latin urban, Instinto, il cantante si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, Si ma tu, in uscita su tutte le piattaforme digitali il 23 gennaio 2026.

La storia di Einar Ortiz

All’anagrafe Einar Ortiz, nato a Santiago di Cuba il 22 maggio del 1993, l’artista ha vissuto una scalata rapidissima nel mondo della musica. Nel 2018 passa dal lavoro in cantiere e dai karaoke amatoriali al banco della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove la sua timbrica e la sua storia conquistano i telespettatori portandolo fino alla finalissima. Quel successo iniziale si era concretizzato prima in un EP omonimo con Sony Music e successivamente, nel 2019, nella partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Parole nuove.

Tuttavia, dopo i primi riscontri discografici, Einar ha scelto di prendersi del tempo per studiare e sviluppare una propria identità autorale. Questa ricerca lo aveva portato nel 2022 alla pubblicazione di Instinto (distribuito da ADA Music Italy), un progetto quasi interamente in spagnolo che fondeva pop e reggaeton, permettendogli di riconnettersi con le proprie radici cubane.

significato Si ma tu Einar

In arrivo prossimamente

Il testo di Si ma tu

La nuova release rappresenta per l’artista una sfida importante per riposizionarsi nel mercato pop. Di seguito riporteremo il testo del nuovo brano di Einar non appena disponibile integralmente:

Sento il bisogno di dirti

E griderò finché si spezzerà la voce

calpesterei questa vita che adesso tace

rimane tempo in gola si, ma tu

non cercherò mai di cambiarti o di cambiare

riscriveremo tutto senza farci male

rimane tempo ancora

si ma tu

(Testo in aggiornamento…)