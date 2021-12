Einar: ecco copertina e tracklist di “Instinto”, il nuovo disco quasi interamente in spagnolo

Dopo avervi svelato in anteprima qui data di uscita e titolo del nuovo album di Einar, Instinto, oggi vi parliamo più nello specifico di questo terzo progetto discografico dell’artista, il primo al 90% in lingua spagnola.

Anticipato dal singolo Caligine l’album sarà disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali dal 14 gennaio per Big Company con distribuzione ADA Music Italy.

Otto tracce di cui ben 7 in lingua spagnola per il giovane talento cubano naturalizzato italiano che torna sulla scena a quasi tre anni di distanza dalle esperienze ad Amici e Sanremo. Le produzioni sono state affidate ai Cosmophonix per i brani in spagnolo e a B-Chroma per Caligine.

Instinto, il titolo del disco, si lega alla necessità assoluta di seguire il proprio cuore e ciò che ci fa stare bene davvero. Per questo il disco si compone di una musica libera, sincera, che trova la propria anima gemella nella cultura latina che appartiene al DNA di Einar.

L’album miscela il pop a sonorità provenienti dalla bachata, dal reggaeton e dal latin urban. La focus track del disco sarà Veneno, una love ballad dalle movenze eleganti e focose in cui confluiscono sonorità urban e salsa.

Una canzone in cui l’amore viene visto come un magnete inarrestabile per cui non si può fare a meno dell’altro malgrado tutte le difficoltà e i litigi.

Nel disco si passa poi a pezzi più movimentati come Madrid o Le Gusta a Se Puso Bonita dove emerge tutta la carica sensuale dell’artista per arrivare alle più melodiche De Mi No Te Olvidas e Amantes.

In Missy invece emergono sfumature oscure e cool, decisamente più vicine al latin urban.

Einar Instinto copertina e tracklist

Caligine Se Puso Bonita Veneno Missy Le Gusta Madrid De Mi No Te Olvidas Amantes